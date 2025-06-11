Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гол и автогол в исполнении одного игрока. Латвия - Албания 1:1. Видеообзор матча
Не часто такое случается
telegrafi
Латвия отобрала очки у Албании в квалификации на чемпионат мира-2026.
На 21-й минуте латвийцы не реализовали пенальти, а до конца тайма как свои, так и чужие ворота поразил Антонийс Черномордийс.
Отбор к ЧМ-2026. Группа К
Стадион: "Сконто" (Рига)
Латвия – Албания 1:1
Голы: Черномордийс (45+4) — Черномордийс (29, автогол)
Нереализованный пенальти: Икауньекс (21, Лат)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жеваго собирается уйти с поста президента Ворсклы - Источник
- Канада не сумела обыграть Кот-д'Ивуар после победы над Украиной. Итоговая таблица Canadian Schield
- Победа сборной Украины, обновленные цены на игроков УПЛ, трансферы Беллингема и Шерки, новый тренер Александрии. Главные новости за 10 июня
- Отбор на ЧМ-2026. Финляндия – Польша 2:1. Команды все же доиграли матч
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000