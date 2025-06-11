Гол и автогол в исполнении одного игрока. Латвия - Албания 1:1. Видеообзор матча

Латвия отобрала очки у Албании в квалификации на чемпионат мира-2026.

На 21-й минуте латвийцы не реализовали пенальти, а до конца тайма как свои, так и чужие ворота поразил Антонийс Черномордийс.

Отбор к ЧМ-2026. Группа К

Стадион: "Сконто" (Рига)

Латвия – Албания 1:1

Голы: Черномордийс (45+4) — Черномордийс (29, автогол)

Нереализованный пенальти: Икауньекс (21, Лат)