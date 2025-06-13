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Гаттузо стал ближе к работе в сборной Италии. Уже была проведена встреча с Буффоном
Сделка близка к заключению
Getty Images/Global Images Ukraine
Дженнаро Гаттузо является основным претендентом на замену Лучано Спаллетти на должности главного тренера сборной Италии. Об этом пишет Sky Sport.
После раунда личных переговоров с главой делегации Джанлуиджи Буффоном в начале этой недели 47-летний специалист намерен встретиться с президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравиной.
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По информации источника, встреча Гаттузо и Буффона прошла в позитивном ключе, а сам тренер выразил готовность возглавить национальную команду. В помощники наставник может получить легенд "Сквадры Адзурры" Леонардо Бонуччи, Андреа Барцальи и Джанлуку Дзамбротту.
Ранее Гаттузо работал у руля "Хайдука", "Марселя", "Валенсии", "Наполи", "Милана" и ряда других клубов.
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