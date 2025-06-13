Гаттузо стал ближе к работе в сборной Италии. Уже была проведена встреча с Буффоном

Дженнаро Гаттузо является основным претендентом на замену Лучано Спаллетти на должности главного тренера сборной Италии. Об этом пишет Sky Sport.

После раунда личных переговоров с главой делегации Джанлуиджи Буффоном в начале этой недели 47-летний специалист намерен встретиться с президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравиной.

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По информации источника, встреча Гаттузо и Буффона прошла в позитивном ключе, а сам тренер выразил готовность возглавить национальную команду. В помощники наставник может получить легенд "Сквадры Адзурры" Леонардо Бонуччи, Андреа Барцальи и Джанлуку Дзамбротту.

Ранее Гаттузо работал у руля "Хайдука", "Марселя", "Валенсии", "Наполи", "Милана" и ряда других клубов.