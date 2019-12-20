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Роскошные девушки украинских футболистов демонстрируют соблазнительные формы в купальниках. ФОТО

Новости
(5 голосов)

Красотки долго этого ждали.

Роскошные девушки украинских футболистов демонстрируют соблазнительные формы в купальниках. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Украинский футбол ушел на зимнюю паузу – а значит наступило время отпусков!

Едва ли не больше самих игроков, долгожданному отдыху радуются их вторые половинки.

Девушки наконец получили возможность вдоволь позагорать и нафотографироваться на полгода вперед.

И по фигурам красоток понятно, что все это время они активно готовились, чтобы в кадре выглядеть просто великолепно.

Маша (Богдан Леднев)

Публикация от Reva Masha (@reva_masha)

Карина (Владислав Кочергин)

Даша (Владислав Супряга)

Карина (Игорь Харатин)

#maldives #kandimamaldives

Публикация от КАРИНА (@karina_kharatin)

Даша (Александр Сваток)

Ирина (Владислав Калитвинцев)

Публикация от Irina Kalitvintseva (@irina_museichuk)

Карина (Александр Тымчик)

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Украинская Премьер-лига Владислав Кочергин Богдан Леднев Александр Тымчик вТренде
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Комментарии (3)
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Червяк (Донецкая)
20.12.2019 в 13:56
Смотрю я на этих футблёрских женщин и думаю: видимо они очень супчик все любят, раз такое стремление к суповым наборам
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Инспектор ( )
20.12.2019 в 12:32
Не вижу оснований для срача
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.12.2019 в 12:00
Прежде чем тут начнется срач , я вам напомню - не бывает некрасивых женщин, бывает мало выпито водки
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