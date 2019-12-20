Роскошные девушки украинских футболистов демонстрируют соблазнительные формы в купальниках. ФОТО

Украинский футбол ушел на зимнюю паузу – а значит наступило время отпусков!

Едва ли не больше самих игроков, долгожданному отдыху радуются их вторые половинки.

Девушки наконец получили возможность вдоволь позагорать и нафотографироваться на полгода вперед.

И по фигурам красоток понятно, что все это время они активно готовились, чтобы в кадре выглядеть просто великолепно.

Маша (Богдан Леднев)

Карина (Владислав Кочергин)

Даша (Владислав Супряга)

Карина (Игорь Харатин)

Даша (Александр Сваток)

Ирина (Владислав Калитвинцев)

Карина (Александр Тымчик)