Роскошные девушки украинских футболистов демонстрируют соблазнительные формы в купальниках. ФОТО
Красотки долго этого ждали.
Украинский футбол ушел на зимнюю паузу – а значит наступило время отпусков!
Едва ли не больше самих игроков, долгожданному отдыху радуются их вторые половинки.
Девушки наконец получили возможность вдоволь позагорать и нафотографироваться на полгода вперед.
И по фигурам красоток понятно, что все это время они активно готовились, чтобы в кадре выглядеть просто великолепно.
Маша (Богдан Леднев)
Карина (Владислав Кочергин)
Даша (Владислав Супряга)
Карина (Игорь Харатин)
Даша (Александр Сваток)
Ирина (Владислав Калитвинцев)
Карина (Александр Тымчик)
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Комментарии (3)
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Червяк (Донецкая)
20.12.2019 в 13:56
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Инспектор ( )
20.12.2019 в 12:32
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.12.2019 в 12:00
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