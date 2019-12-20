Скандальный форвард ПСЖ занимается сексом с женой только после побед своей команды

"Интер" впервые за долгое время реально борется за чемпионство в Серии А. Антонио Конте привнес порядок в команду, порой даже радикальными методами. Итальянский тренер посоветовал игрокам экономить силы во время секса со своими женами и девушками, оставляя больше энергии на футбол.

Экс-капитан миланского клуба Мауро Икарди уже полгода покоряет Париж – но его принципы весьма схожи с теми, которые продвигает Конте.

Скандальная жена и агент форварда ПСЖ Ванда рассказала об отношении мужа к лишним энергозатратам.

"Этим можно было бы заниматься перед матчами, но Мауро очень профессионален и не делает перед играми ничего, что могло бы негативно повлиять на его форму. Только после матчей и исключительно когда ПСЖ побеждает. Если все заканчивается плохо, то он не хочет даже смотреть на меня", - рассказала эпатажная блондинка.

Хорошо, что дела ПСЖ идут неплохо и команда выиграла 14 из 17 матчей в чемпионате.