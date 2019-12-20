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Скандальный форвард ПСЖ занимается сексом с женой только после побед своей команды

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(2 голосов)

Антонио Конте одобряет.

Скандальный форвард ПСЖ занимается сексом с женой только после побед своей команды
UA-Футбол
Новина українською

"Интер" впервые за долгое время реально борется за чемпионство в Серии А. Антонио Конте привнес порядок в команду, порой даже радикальными методами. Итальянский тренер посоветовал игрокам экономить силы во время секса со своими женами и девушками, оставляя больше энергии на футбол.

Экс-капитан миланского клуба Мауро Икарди уже полгода покоряет Париж – но его принципы весьма схожи с теми, которые продвигает Конте.

Скандальная жена и агент форварда ПСЖ Ванда рассказала об отношении мужа к лишним энергозатратам.

"Этим можно было бы заниматься перед матчами, но Мауро очень профессионален и не делает перед играми ничего, что могло бы негативно повлиять на его форму. Только после матчей и исключительно когда ПСЖ побеждает. Если все заканчивается плохо, то он не хочет даже смотреть на меня", - рассказала эпатажная блондинка.

Truco o travesura ? Dulces no tengo

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi)

Хорошо, что дела ПСЖ идут неплохо и команда выиграла 14 из 17 матчей в чемпионате.

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В статье: Антонио Конте Мауро Икарди Интер (Милан) ПСЖ вТренде Ванда Нара
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(2 голосов)
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Комментарии (5)
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Вано (Lviv)
20.12.2019 в 16:16
Йому повезло що він в Карпатах не грає бо жінка вже б давно від нього пішла xD
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+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.12.2019 в 16:26
Ахахаххахахахах
Ответить
0
-1
Evgenariys (Чернигов)
20.12.2019 в 15:48
надо киевлянам на заметку взять, может хоть так играть начнут
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
20.12.2019 в 16:08
Идея неплохая, но как их контролировать? Пояса верности будут мешать тренироваться...
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.12.2019 в 16:49
Железные трусы?
0
0

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