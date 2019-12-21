Дайджест отпусков. Милевский на Бали, Шапаренко, Леднев и Сваток в Дубаи, Нойок в Абу-Даби. ФОТО

Украинский футбол официально ушел на зимние каникулы.

Для футболистов это значит только одно – скорее на моря.

"Первые ласточки" уже полетели, причем целыми компаниями.

Кто с кем и куда – сейчас посмотрим.

Владлен Юрченко "совершенно случайно" встретил в Абу-Даби коллегу по "Заре" Дмитрия Иванисеню.

Где-то недалеко от них, наслаждается местными пляжами чемпион Александр Нойок.

А вот Валерий Лучкевич и Игорь Харатин хвастаются эффектными торсами на Мальдивах.

Николай Шапаренко, Богдан Леднев и Александр Сваток вместе посетили знаменитый ресторан Nusr-Et в Дубаи.

Ну и куда же без Артема Милевского, который отдыхает и даже тренируется на Бали.