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Дайджест отпусков. Милевский на Бали, Шапаренко, Леднев и Сваток в Дубаи, Нойок в Абу-Даби. ФОТО

Новости
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Игроки уже в теплых краях.

Дайджест отпусков. Милевский на Бали, Шапаренко, Леднев и Сваток в Дубаи, Нойок в Абу-Даби. ФОТО
UA-Футбол
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Украинский футбол официально ушел на зимние каникулы.

Для футболистов это значит только одно – скорее на моря.

"Первые ласточки" уже полетели, причем целыми компаниями.

Кто с кем и куда – сейчас посмотрим.

Владлен Юрченко "совершенно случайно" встретил в Абу-Даби коллегу по "Заре" Дмитрия Иванисеню.

Дайджест отпусков. Милевский на Бали, Шапаренко, Леднев и Сваток в Дубаи, Нойок в Абу-Даби. ФОТО - изображение 1

Где-то недалеко от них, наслаждается местными пляжами чемпион Александр Нойок.

Дайджест отпусков. Милевский на Бали, Шапаренко, Леднев и Сваток в Дубаи, Нойок в Абу-Даби. ФОТО - изображение 2

А вот Валерий Лучкевич и Игорь Харатин хвастаются эффектными торсами на Мальдивах.

Дайджест отпусков. Милевский на Бали, Шапаренко, Леднев и Сваток в Дубаи, Нойок в Абу-Даби. ФОТО - изображение 3

Николай Шапаренко, Богдан Леднев и Александр Сваток вместе посетили знаменитый ресторан Nusr-Et в Дубаи.

Дайджест отпусков. Милевский на Бали, Шапаренко, Леднев и Сваток в Дубаи, Нойок в Абу-Даби. ФОТО - изображение 4

Ну и куда же без Артема Милевского, который отдыхает и даже тренируется на Бали.

Дайджест отпусков. Милевский на Бали, Шапаренко, Леднев и Сваток в Дубаи, Нойок в Абу-Даби. ФОТО - изображение 5Дайджест отпусков. Милевский на Бали, Шапаренко, Леднев и Сваток в Дубаи, Нойок в Абу-Даби. ФОТО - изображение 6Дайджест отпусков. Милевский на Бали, Шапаренко, Леднев и Сваток в Дубаи, Нойок в Абу-Даби. ФОТО - изображение 7
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В статье: Артем Милевский Заря (Луганск) Игорь Лучкевич Динамо (Киев) Игорь Харатин Динамо (Брест) Владлен Юрченко Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко Дмитрий Иванисеня Богдан Леднев вТренде
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