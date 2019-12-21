Дайджест отпусков. Милевский на Бали, Шапаренко, Леднев и Сваток в Дубаи, Нойок в Абу-Даби. ФОТО
Игроки уже в теплых краях.
Украинский футбол официально ушел на зимние каникулы.
Для футболистов это значит только одно – скорее на моря.
"Первые ласточки" уже полетели, причем целыми компаниями.
Кто с кем и куда – сейчас посмотрим.
Владлен Юрченко "совершенно случайно" встретил в Абу-Даби коллегу по "Заре" Дмитрия Иванисеню.
Где-то недалеко от них, наслаждается местными пляжами чемпион Александр Нойок.
А вот Валерий Лучкевич и Игорь Харатин хвастаются эффектными торсами на Мальдивах.
Николай Шапаренко, Богдан Леднев и Александр Сваток вместе посетили знаменитый ресторан Nusr-Et в Дубаи.
Ну и куда же без Артема Милевского, который отдыхает и даже тренируется на Бали.