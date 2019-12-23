Футболисты Шахтера отдыхают на Бали с капитаном Краснодара и экс-украинцем Калининым. ФОТО

Бали – один из самых популярных маршрутов для отдыха футболистов.

Потому неудивительно, что в сезон отпусков там встречаются игроки из разных клубов и чемпионатов.

Вот, к примеру, футболисты "Шахтера" Виктор Коваленко, Алексей Шевченко и Давид Хочолава уже несколько дней покрываются загаром на местных пляжах.

А компанию им составили капитан "Краснодара" Александр Мартынович, а также экс-украинец Игорь Калинин.

Последний "прославился" благодаря истории с получением российского паспорта и обвинениям в организации договорных матчей, а сейчас выступает за московское "Динамо".