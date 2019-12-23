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Футболисты Шахтера отдыхают на Бали с капитаном Краснодара и экс-украинцем Калининым. ФОТО

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(1 голосов)

Мир тесен.

Футболисты Шахтера отдыхают на Бали с капитаном Краснодара и экс-украинцем Калининым. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Бали – один из самых популярных маршрутов для отдыха футболистов.

Потому неудивительно, что в сезон отпусков там встречаются игроки из разных клубов и чемпионатов.

Вот, к примеру, футболисты "Шахтера" Виктор Коваленко, Алексей Шевченко и Давид Хочолава уже несколько дней покрываются загаром на местных пляжах.

А компанию им составили капитан "Краснодара" Александр Мартынович, а также экс-украинец Игорь Калинин.

Последний "прославился" благодаря истории с получением российского паспорта и обвинениям в организации договорных матчей, а сейчас выступает за московское "Динамо".

Публикация от Igor Kalinin (@kalinin_igor13)

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В статье: Шахтер (Донецк) Игорь Калинин "Краснодар" Украинская Премьер-лига
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Комментарии (2)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
23.12.2019 в 13:37
as usual
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Инспектор ( )
23.12.2019 в 13:21
Вата она и на Бали вата
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