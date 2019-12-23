Украинский футболист или российский певец? Тест от UA-Футбол

Богдан Леднев – восходящая звезда украинского футбола.

Полузащитник отметился уже девятью голами за «Зарю» в текущем первенстве и вскоре может вернуться в киевское «Динамо», которому принадлежат права на игрока.

Конечно же, растет популярность Богдана и в социальных сетях.

А вместе с ростом популярности растет и количество комментариев с шутками про Егора Крида.

Егор Крид – это известный в России поп-певец, звезда инстаграма (11 миллионов подписчиков) и покоритель женских сердец (ну такие вот вкусы у народа).

А вы сможете различить этих молодых людей?