Федецкий претендует на должность замглавы Волынской области

Экс-игрок львовских "Карпат" и национальной сборной Украины Артем Федецкий в ближайшее время может стать заместителем главы Волынской областной госадминистрации.

По информации Fan-project Volyn, Артем Андреевич, с большой долей вероятности может быть назначен заместителем главы администрации Волынской области по гуманитарным вопросам.

Напомним, что Федецкий баллотировался (и проиграл, набрав чуть более 12%) на досрочных парламентских выборах в одномандатном округе N118 во Львовской области от президентской партии "Слуга народа".