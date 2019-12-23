Федецкий претендует на должность замглавы Волынской области
Не получилось во Львове - получится в Луцке!
Экс-игрок львовских "Карпат" и национальной сборной Украины Артем Федецкий в ближайшее время может стать заместителем главы Волынской областной госадминистрации.
По информации Fan-project Volyn, Артем Андреевич, с большой долей вероятности может быть назначен заместителем главы администрации Волынской области по гуманитарным вопросам.
Напомним, что Федецкий баллотировался (и проиграл, набрав чуть более 12%) на досрочных парламентских выборах в одномандатном округе N118 во Львовской области от президентской партии "Слуга народа".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...