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Федецкий претендует на должность замглавы Волынской области

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Федецкий претендует на должность замглавы Волынской области
Новина українською

Экс-игрок львовских "Карпат" и национальной сборной Украины Артем Федецкий в ближайшее время может стать заместителем главы Волынской областной госадминистрации.

По информации Fan-project Volyn, Артем Андреевич, с большой долей вероятности может быть назначен заместителем главы администрации Волынской области по гуманитарным вопросам.

Напомним, что Федецкий баллотировался (и проиграл, набрав чуть более 12%) на досрочных парламентских выборах в одномандатном округе N118 во Львовской области от президентской партии "Слуга народа".

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В статье: Артем Федецкий Карпаты (Львов)
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