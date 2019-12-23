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Максим Малышев во второй раз стал отцом

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Максим Малышев во второй раз стал отцом
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Максим Малышев во второй раз стал отцом.

Жена Мила подарила Максиму сына. Мальчика назвали Мирон. Это второй ребенок в семье Малышев. В августе 2018 на свет появился первенец Максим.

"Очень счастлив! Неописуемые чувства! Спасибо любимой жене за детей!" - поделился впечатлениями хавбек "горняков".

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В статье: Шахтер (Донецк) Максим Малышев
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Источник:
ФК Шахтер

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