Максим Малышев во второй раз стал отцом
Наши поздравления парню
Хавбек "Шахтера" Максим Малышев во второй раз стал отцом.
Жена Мила подарила Максиму сына. Мальчика назвали Мирон. Это второй ребенок в семье Малышев. В августе 2018 на свет появился первенец Максим.
"Очень счастлив! Неописуемые чувства! Спасибо любимой жене за детей!" - поделился впечатлениями хавбек "горняков".
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Источник:ФК Шахтер
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