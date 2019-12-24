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Маркос Антонио сыграл в благотворительном матче и поучаствовал в сборе еды нуждающимся

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Хавбек в Бразилии совмещает приятное с полезным

Маркос Антонио сыграл в благотворительном матче и поучаствовал в сборе еды нуждающимся
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио, который сейчас наслаждается отпуском в родной Бразилии, принял участие в благотворительной акции.

Бразилец поучаствовал в товарищеском матче и помощи нуждающимся в еде.

Также хавбек подарил именную игровую футболку донецкого клуба.

Маркос Антонио сыграл в благотворительном матче и поучаствовал в сборе еды нуждающимся - изображение 1Маркос Антонио сыграл в благотворительном матче и поучаствовал в сборе еды нуждающимся - изображение 2Маркос Антонио сыграл в благотворительном матче и поучаствовал в сборе еды нуждающимся - изображение 3Маркос Антонио сыграл в благотворительном матче и поучаствовал в сборе еды нуждающимся - изображение 4Маркос Антонио сыграл в благотворительном матче и поучаствовал в сборе еды нуждающимся - изображение 5Маркос Антонио сыграл в благотворительном матче и поучаствовал в сборе еды нуждающимся - изображение 6
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В статье: Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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