Маркос Антонио сыграл в благотворительном матче и поучаствовал в сборе еды нуждающимся
Хавбек в Бразилии совмещает приятное с полезным
Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио, который сейчас наслаждается отпуском в родной Бразилии, принял участие в благотворительной акции.
Бразилец поучаствовал в товарищеском матче и помощи нуждающимся в еде.
Также хавбек подарил именную игровую футболку донецкого клуба.
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