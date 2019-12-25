-1 холостяк в сборной: Лунин романтично сделал предложение своей девушке
В сборной Украины одним холостяком станет меньше
Вратарь сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин сделал предложение своей девушке Анастасии.
Андрей сделал предложение руки и сердца 25 декабря, когда многие в мире, в том числе в Испании, празднуют Рождество. Сделал он это в центральном круге стадиона "Нуэво Хосе Соррилья" - домашней арены "Вальядолида".
Анастасия ответила да, о чем Андрей и уведомил общественность в своем Инстаграме.
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Инспектор ( )
25.12.2019 в 22:15
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