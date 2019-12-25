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-1 холостяк в сборной: Лунин романтично сделал предложение своей девушке

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(1 голосов)

В сборной Украины одним холостяком станет меньше

-1 холостяк в сборной: Лунин романтично сделал предложение своей девушке
Новина українською

Вратарь сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин сделал предложение своей девушке Анастасии.

Андрей сделал предложение руки и сердца 25 декабря, когда многие в мире, в том числе в Испании, празднуют Рождество. Сделал он это в центральном круге стадиона "Нуэво Хосе Соррилья" - домашней арены "Вальядолида".

Анастасия ответила да, о чем Андрей и уведомил общественность в своем Инстаграме.

Si????❤

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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В статье: Украина Вальядолид Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
25.12.2019 в 22:15
Охота девочке удалась
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