Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру в купальнике. ФОТО

Как уже стало известно ранее, Евгений Коноплянка с товарищем Матией Настасичем прибыли в Дубай, где к ним присоединился еще и Евгений Шахов.

Компания уже весело и вкусно проводит время.

Особенно рады отпуску жены игроков.

Жена футболиста "Шахтера" Вика уже успела порадовать фанатов рядом эффектных фото в купальнике.

Все в стиле Вики: без лишней вульгарности, зато с притягательной утонченностью.