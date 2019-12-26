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Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру в купальнике. ФОТО

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Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру в купальнике. ФОТО
UA-Футбол
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Как уже стало известно ранее, Евгений Коноплянка с товарищем Матией Настасичем прибыли в Дубай, где к ним присоединился еще и Евгений Шахов.

Компания уже весело и вкусно проводит время.

Особенно рады отпуску жены игроков.

Жена футболиста "Шахтера" Вика уже успела порадовать фанатов рядом эффектных фото в купальнике.

Все в стиле Вики: без лишней вульгарности, зато с притягательной утонченностью.

my choice is the sun

Публикация от (@vikakonoplyanka)

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В статье: Евгений Коноплянка Евгений Шахов Шахтер (Донецк) Матия Настасич Украинская Премьер-лига вТренде
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