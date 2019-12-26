Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру в купальнике. ФОТО
Минутка позитива.
Как уже стало известно ранее, Евгений Коноплянка с товарищем Матией Настасичем прибыли в Дубай, где к ним присоединился еще и Евгений Шахов.
Компания уже весело и вкусно проводит время.
Особенно рады отпуску жены игроков.
Жена футболиста "Шахтера" Вика уже успела порадовать фанатов рядом эффектных фото в купальнике.
Все в стиле Вики: без лишней вульгарности, зато с притягательной утонченностью.
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