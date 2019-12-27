Бразильская красотка-судья взорвала сеть страстным поцелуем с коллегой во время матча. ВИДЕО
Это уже не первая подобная выходка девушки.
Фернанда Коломбо уже успела прославиться на весь мир.
Минувшим летом интернет облетело видео, на котором красотка-арбитр подшутила над футболистом, сделав вид, что достает желтую карточку, но вытащив лишь платок, которым вытерла лоб.
I’d love to see a Premier League ref do this after a debatable 50:50— Samantha Quek (@SamanthaQuek) 1 июля 2019 г.
Watch the players squirm for a few seconds pic.twitter.com/kC1nobszXf
Как можно заметить, только с этого аккаунта видео набрало более 20 миллионов просмотров.
И вот новая выходка от бывшей модели.
В товарищеском матче команд бразильского певца Алешандре Пиреса (был одним из исполнителей гимна чемпионата мира 2014 года) и его брата Фернандо девушка выступала в роли одного из арбитров в поле.
В итоге, игра запомнилась не голами и не результатом, а эффектным поцелуем Фернанды со своим коллегой.
Комментаторы были в восторге.
На самом деле все очень просто: это был ее муж Сандро Риччи - известный бразильский судья, работавший на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также обслуживавший финал клубного чемпионата мира 2013 года между "Баварией" и "Раджей Касабланкой".
Но момент все равно эпичный.