Бразильская красотка-судья взорвала сеть страстным поцелуем с коллегой во время матча. ВИДЕО

Фернанда Коломбо уже успела прославиться на весь мир.

Минувшим летом интернет облетело видео, на котором красотка-арбитр подшутила над футболистом, сделав вид, что достает желтую карточку, но вытащив лишь платок, которым вытерла лоб.

I’d love to see a Premier League ref do this after a debatable 50:50



Watch the players squirm for a few seconds pic.twitter.com/kC1nobszXf