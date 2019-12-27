Бразильская красотка-судья взорвала сеть страстным поцелуем с коллегой во время матча. ВИДЕО

Фернанда Коломбо уже успела прославиться на весь мир.

Минувшим летом интернет облетело видео, на котором красотка-арбитр подшутила над футболистом, сделав вид, что достает желтую карточку, но вытащив лишь платок, которым вытерла лоб.

I’d love to see a Premier League ref do this after a debatable 50:50



Watch the players squirm for a few seconds pic.twitter.com/kC1nobszXf — Samantha Quek (@SamanthaQuek) 1 июля 2019 г.

Как можно заметить, только с этого аккаунта видео набрало более 20 миллионов просмотров.

И вот новая выходка от бывшей модели.

В товарищеском матче команд бразильского певца Алешандре Пиреса (был одним из исполнителей гимна чемпионата мира 2014 года) и его брата Фернандо девушка выступала в роли одного из арбитров в поле.

В итоге, игра запомнилась не голами и не результатом, а эффектным поцелуем Фернанды со своим коллегой.

Комментаторы были в восторге.

На самом деле все очень просто: это был ее муж Сандро Риччи - известный бразильский судья, работавший на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также обслуживавший финал клубного чемпионата мира 2013 года между "Баварией" и "Раджей Касабланкой".

Но момент все равно эпичный.