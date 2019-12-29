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Защитник Шахтера расстался с женой и закрутил роман с финалисткой конкурса Мисс Украина. ФОТО

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(2 голосов)

Бразильские сериалы отдыхают.

Защитник Шахтера расстался с женой и закрутил роман с финалисткой конкурса Мисс Украина. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Жизнь Давида Хочолавы в Украине напоминает бразильский сериал – настолько стремительно разворачиваются события.

В марте 2018-го футболист в интервью говорил, что одинок.

Спустя всего два месяца он же отгулял свадьбу с эффектной одесситкой Алиной.

Защитник Шахтера расстался с женой и закрутил роман с финалисткой конкурса Мисс Украина. ФОТО - изображение 1

Судя по всему, брак молодых людей тоже не протянул долго.

На днях игрок опубликовал в своем инстаграме фото из отпуска в Париже.

From Paris with love

Публикация от David Khocholava (@khocholava5)

Компанию в столице Франции ему составила отнюдь не Алина.

Спутницей спортсмена стала известная украинская красотка Юлия Сидоренко.

Lovely Paris

Публикация от J U L I A S I D O R E N K O (@juliaasidorenko)

В 2013 году Юлия входила в ТОП-50 самых красивых женщин Украины, а в 2016 стала финалисткой конкурса "Мисс Украина".

Где и когда познакомились футболист и модель – пока неизвестно.

Как дела ?

Публикация от J U L I A S I D O R E N K O (@juliaasidorenko)

Но, как мы уже знаем, Давид парень горячий.

Быть может, скоро мы услышим уже о второй свадьбе грузинского защитника.

#IBIZAVIBES

Публикация от J U L I A S I D O R E N K O (@juliaasidorenko)

That’s it.

Публикация от J U L I A S I D O R E N K O (@juliaasidorenko)

Buona notte

Публикация от J U L I A S I D O R E N K O (@juliaasidorenko)

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В статье: Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига Давид Хочолава вТренде
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
29.12.2019 в 11:24
Праститут!
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