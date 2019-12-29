Защитник Шахтера расстался с женой и закрутил роман с финалисткой конкурса Мисс Украина. ФОТО
Бразильские сериалы отдыхают.
Жизнь Давида Хочолавы в Украине напоминает бразильский сериал – настолько стремительно разворачиваются события.
В марте 2018-го футболист в интервью говорил, что одинок.
Спустя всего два месяца он же отгулял свадьбу с эффектной одесситкой Алиной.
Судя по всему, брак молодых людей тоже не протянул долго.
На днях игрок опубликовал в своем инстаграме фото из отпуска в Париже.
Компанию в столице Франции ему составила отнюдь не Алина.
Спутницей спортсмена стала известная украинская красотка Юлия Сидоренко.
В 2013 году Юлия входила в ТОП-50 самых красивых женщин Украины, а в 2016 стала финалисткой конкурса "Мисс Украина".
Где и когда познакомились футболист и модель – пока неизвестно.
Но, как мы уже знаем, Давид парень горячий.
Быть может, скоро мы услышим уже о второй свадьбе грузинского защитника.