Тер Штеген впервые стал отцом
У вратаря родился сын
Голкипер "Барселоны" и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген впервые стал отцом. У него родился сын, которого назвали Беном. Об этом 27-летний вратарь сообщил на своей странице в Instagram.
"Незабываемый день в нашей жизни. Добро пожаловать в этот мир и нашу семью, Бен тер Штеген. Мы любим тебя", — написал Марк-Андре в комментарии к фото.
https://twitter.com/mterstegen1/status/1211301037073670145
В текущем сезоне вратарь провел в составе "Барселоны" 23 матча во всех турнирах, пропустив при этом 24 мяча.
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