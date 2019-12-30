Голкипер "Барселоны" и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген впервые стал отцом. У него родился сын, которого назвали Беном. Об этом 27-летний вратарь сообщил на своей странице в Instagram.

"Незабываемый день в нашей жизни. Добро пожаловать в этот мир и нашу семью, Бен тер Штеген. Мы любим тебя", — написал Марк-Андре в комментарии к фото.

https://twitter.com/mterstegen1/status/1211301037073670145

В текущем сезоне вратарь провел в составе "Барселоны" 23 матча во всех турнирах, пропустив при этом 24 мяча.