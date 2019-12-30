Степаненко с семьей посетил матч НБА и поединок НХЛ

Опорный хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко, который сейчас проводит отпуск в США, вместе с семьей посетил матч НБА "Майами" – "Филадельфия" и поединок НХЛ "Флорида" – "Монреаль".

Снимки с арен выложила в Инстаграм жена Тараса Маргарита.

Интересно, что "Майами" в итоге обыграл "Фили" в овертайме с разрывом в одно очко (117:116), а "Флорида" в зрелищном матче (6:5) одолела "Монреаль".