Степаненко с семьей посетил матч НБА и поединок НХЛ
Тарас отдыхает во Флориде
Опорный хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко, который сейчас проводит отпуск в США, вместе с семьей посетил матч НБА "Майами" – "Филадельфия" и поединок НХЛ "Флорида" – "Монреаль".
Снимки с арен выложила в Инстаграм жена Тараса Маргарита.
Интересно, что "Майами" в итоге обыграл "Фили" в овертайме с разрывом в одно очко (117:116), а "Флорида" в зрелищном матче (6:5) одолела "Монреаль".
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