Подарок под елочку от Ирины Морозюк
Ну а как же без нее
Эпатажная жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина поздравила своих поклонников с Новый годом.
Вышло, как обычно, эффектно.
"Друзья! Спасибо большое за поздравление!.. ...Я безумно благодарна за ваше внимание. Всех поздравляю с Новым годом. И пусть те тёплые слова, сказанные мне, вернутся вам вдвойне. Всех люблю", - написала Ирина в своем Инстаграме.
Друзья! Спасибо большое за поздравление!! Я читаю Директ и мне безумно приятно! К сожалению каждому не отвечу , очень вас много ???????????? Но я безумно благодарна за ваше внимание ????????☺️ Всех поздравляю ???? всех с Новым годом ???????? и пусть те тёплые слова , сказанные мне , вернуться вам вдвойне ???????? всех люблю ❤️ Merry Christmas and happy new year ????