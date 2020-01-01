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Подарок под елочку от Ирины Морозюк

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Ну а как же без нее

Подарок под елочку от Ирины Морозюк
Новина українською

Эпатажная жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина поздравила своих поклонников с Новый годом.

Вышло, как обычно, эффектно.

"Друзья! Спасибо большое за поздравление!.. ...Я безумно благодарна за ваше внимание. Всех поздравляю с Новым годом. И пусть те тёплые слова, сказанные мне, вернутся вам вдвойне. Всех люблю", - написала Ирина в своем Инстаграме.

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В статье: вТренде Ирина Морозюк
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