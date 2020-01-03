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Марио Балотелли и одноклубник Ярмоленко попали в аварии во время новогодних праздников. ФОТО

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Праздник к нам приходит.

Марио Балотелли и одноклубник Ярмоленко попали в аварии во время новогодних праздников. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

По первым же сводкам новостей сразу становится понятно, кто как готовился и проводил праздники.

Вот полузащитник "Вест Хэма" Микаил Антонио и форвард "Брешии" Марио Балотелли точно хорошо провели время.

Аккурат перед новогодней ночью, одноклубник Андрея Ярмоленко на своем Lamborghini влетел во двор дома в Юной Лондоне.44

Марио Балотелли и одноклубник Ярмоленко попали в аварии во время новогодних праздников. ФОТО - изображение 1

К удивлению хозяев дома, из машины, которая разнесла им два сарая, вышел человек в костюме снеговика.

Марио Балотелли и одноклубник Ярмоленко попали в аварии во время новогодних праздников. ФОТО - изображение 2

Игрок сразу же начал ругаться с кем-то по телефону и ушел, даже не извинившись за принесенный ущерб.

Хотя позже его представители пообещали все возместить.

А уже утром первого января "отличился" и тот, кого все ждали в подобных новостных сводках.

Fiat 500 Abarth протаранил ворота итальянской пекарни в городе Брешиа.

Марио Балотелли и одноклубник Ярмоленко попали в аварии во время новогодних праздников. ФОТО - изображение 3

Удивительно, но на этот раз Марио Балотелли не был виновником происшествия.

Итальянец был на пассажирском сиденье, а за рулем был его друг.

Как и в предыдущем случае, оба пассажира выбрались из авто невредимыми и пешком ушли домой спать.

Позже приехал эвакуатор, который забрал машину.

Праздничное настроение иногда может привести к неожиданным последствиям.

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В статье: Марио Балотелли Английская Премьер-лига Серия А Брешиа (Брешиа) Михаил Антонио вТренде Вест Хэм
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