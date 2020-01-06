Андрей Шевченко отдыхает на Барбадосе в компании Энтони Джошуа. ФОТО
Наш тренер в отличной форме.
Снег, елки, праздничные столы, обращение президентов и встречи с родными – обязательные атрибуты наших новогодне-рождественских праздников.
Но некоторые футболисты и тренеры предпочитают снегу и елкам песок и пальмы.
Вот Андрей Шевченко 2020-й год встретил с семьей на Барбадосе.
Рождество, судя по всему, встретит там же.
Неудивительно, что в таком популярном месте легко встретить и других знаменитостей – был бы только телефон под рукой.
Андрей Николаевич опубликовал фото с известным боксером Энтони Джошуа.
Британец в декабре взял реванш у Энди Руиса и вернул титулы чемпиона по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.
Теперь можно и отдохнуть.
К слову, на общем фото разница между давно закончившим карьеру Шевой и действующим боксером-чемпионом не так уж заметна.