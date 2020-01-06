Андрей Шевченко отдыхает на Барбадосе в компании Энтони Джошуа. ФОТО

Снег, елки, праздничные столы, обращение президентов и встречи с родными – обязательные атрибуты наших новогодне-рождественских праздников.

Но некоторые футболисты и тренеры предпочитают снегу и елкам песок и пальмы.

Вот Андрей Шевченко 2020-й год встретил с семьей на Барбадосе.

Рождество, судя по всему, встретит там же.

Неудивительно, что в таком популярном месте легко встретить и других знаменитостей – был бы только телефон под рукой.

Андрей Николаевич опубликовал фото с известным боксером Энтони Джошуа.

Британец в декабре взял реванш у Энди Руиса и вернул титулы чемпиона по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Теперь можно и отдохнуть.

К слову, на общем фото разница между давно закончившим карьеру Шевой и действующим боксером-чемпионом не так уж заметна.