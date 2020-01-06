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Одна на всех? ТОП девушек, которые встречаются только с футболистами

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Новое видео на канале 120 ярдов

Одна на всех? ТОП девушек, которые встречаются только с футболистами
Новина українською

Большинство девушек, которые встречаются с футболистами – это отдельный тип женщин. У таких только одна цель – подцепить профессионального игрока и зачастую совершенно не важно, как выглядит исполнитель.

Сегодня на канале 120 ярдов вам расскажут о настоящих хищницах в мире футбола. У какого футболиста самая красивая возлюбленная? Обязательно пиши свои варианты в комментариях.

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Жми на play, чтобы быстрее узнать об истории любви футболиста украинской сборной Александра Зинченко и телеведущей Влады Седан. Какая девушка променяла футболиста на электрика? Кто в "Арсенале" пострадал из-за измены? Все ответы – в видео.

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В статье: 120 ярдов
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