Эпатажная жена форварда ПСЖ полностью оголилась для поклонников. ФОТО

Мауро Икарди уже освоился в ПСЖ и не горит желанием возвращаться в Италию по окончанию аренды.

Как и прежде, всеми вопросами по будущему игрока занимается его жена и агент Ванда.

Супруги вместе отпраздновали Рождество на Мальдивах, после чего футболист вернулся в расположение команды, а его супруга еще задержалась в теплых краях.

Скандальная блондинка занялась любимым делом – забрасывать фанатов соблазнительными фото.

В этом деле тоже нужен талант.

Особого внимания заслуживает последний пост блонды - Ванда привлекла внимание к своему появлению в шоу Grande Fratello с помощью яркого фото.