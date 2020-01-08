Эпатажная жена форварда ПСЖ полностью оголилась для поклонников. ФОТО
Ванда в своем стиле.
Мауро Икарди уже освоился в ПСЖ и не горит желанием возвращаться в Италию по окончанию аренды.
Как и прежде, всеми вопросами по будущему игрока занимается его жена и агент Ванда.
Супруги вместе отпраздновали Рождество на Мальдивах, после чего футболист вернулся в расположение команды, а его супруга еще задержалась в теплых краях.
Скандальная блондинка занялась любимым делом – забрасывать фанатов соблазнительными фото.
В этом деле тоже нужен талант.
Особого внимания заслуживает последний пост блонды - Ванда привлекла внимание к своему появлению в шоу Grande Fratello с помощью яркого фото.
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5ata4ok (Харьков)
08.01.2020 в 17:49
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