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Эпатажная жена форварда ПСЖ полностью оголилась для поклонников. ФОТО

Новости
(4 голосов)

Ванда в своем стиле.

Эпатажная жена форварда ПСЖ полностью оголилась для поклонников. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Мауро Икарди уже освоился в ПСЖ и не горит желанием возвращаться в Италию по окончанию аренды.

Как и прежде, всеми вопросами по будущему игрока занимается его жена и агент Ванда.

Супруги вместе отпраздновали Рождество на Мальдивах, после чего футболист вернулся в расположение команды, а его супруга еще задержалась в теплых краях.

Скандальная блондинка занялась любимым делом – забрасывать фанатов соблазнительными фото.

В этом деле тоже нужен талант.

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi)

Maldivas

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi)

Особого внимания заслуживает последний пост блонды - Ванда привлекла внимание к своему появлению в шоу Grande Fratello с помощью яркого фото.

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В статье: Мауро Икарди ПСЖ вТренде Ванда Нара
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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
08.01.2020 в 17:49
Порноактриса оголилась, вот это новость!
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