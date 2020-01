Александр Зинченко и Влада Седан стали одними из героев матча Ман Сити и МЮ. ФОТО

Вчера «Манчестер Сити» отомстил своим соседям из «Юнайтед» за недавнее поражение в АПЛ, обыграв «дьяволов» в Кубке Лиги со счетом 3:1.

Один из героев матча с «Порт Вейлом» Александр Зинченко не попал в заявку команды, но присутствовал на матче в компании со своей невестой Владой Седан.

И после матча в сети активно обсуждали украинскую пару.

Во-первых, популярный твиттер-аккаунт FootballJOE подшутил над Владой, указав на ее сходство с актрисой Марго Робби.

Fair play to Oleksandr Zinchenko. Had no idea he knew Margot Robbie pic.twitter.com/6HXKYOPcbr