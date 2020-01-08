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Роналду и 8 других невероятно богатых футбольных "пенсионеров"

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Новое видео от Фолстена

Роналду и 8 других невероятно богатых футбольных "пенсионеров"
Новина українською

Привет, всем!

Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию свой новый выпуск. В этом ролике вы увидите, как и сколько зарабатывают 9 футбольных пенсионеров, игроков, которые перескочили через отметку в 33 года.

В этом ролике вы узнаете, сколько зарабатывают Роналду, Иньеста, Халк, Ибрагимович, который недавно вернулся в "Милан", Тиаго Силва, Серхио Рамос, Лавесси, Пелле и Тевес.

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В статье: Серхио Рамос Карлос Тевес Халк Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Грациано Пелле Тиаго Силва Андреас Иньеста Эзекиэль Лавесси Фолстен
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