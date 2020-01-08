Роналду и 8 других невероятно богатых футбольных "пенсионеров"
Новое видео от Фолстена
Привет, всем!
Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию свой новый выпуск. В этом ролике вы увидите, как и сколько зарабатывают 9 футбольных пенсионеров, игроков, которые перескочили через отметку в 33 года.
В этом ролике вы узнаете, сколько зарабатывают Роналду, Иньеста, Халк, Ибрагимович, который недавно вернулся в "Милан", Тиаго Силва, Серхио Рамос, Лавесси, Пелле и Тевес.
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