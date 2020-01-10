Роскошная жизнь: как живет Джейми Варди

Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию новый выпуск рубрики "Роскошная жизнь".

В этом видео вы увидите жизнь Джейми Варди, который является нападающий клуба "Лестер Сити". В этом видосе вы узнаете о его жене, детях, коллекции автомобилей, друзьях, хобби, зарплате Варди, а также о его жилье.

Короче говоря, увидите роскошную жизнь Варди, как живет футболист Варди.