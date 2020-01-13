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Сексуальная подруга защитника Аякса поражает своей красотой на отдыхе в Майами. ФОТО

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Красотка зажигает.

Сексуальная подруга защитника Аякса поражает своей красотой на отдыхе в Майами. ФОТО
UA-Футбол
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Николас Тальяфико – один из самых востребованных защитников Европы.

Каждое трансферное окно активно обсуждаются слухи о возможном переходе игрока "Аякса" в ТОП-клуб.

Но сам аргентинец не обращает внимания на слухи – он в отпуске со своей роскошной подругой Карой Кальвани.

Эффектная блондинка уже поделилась рядом ярких фото с пляжей Майами.

Спорить сложно – красотке определенно есть, что показать.

Публикация от Caro Calvagni (@carocalvagni)

Публикация от Caro Calvagni (@carocalvagni)

Vamos? @tagliafico3

Публикация от Caro Calvagni (@carocalvagni)

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В статье: Аякс (Амстердам) вТренде Николас Тальяфико
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