Сексуальная подруга защитника Аякса поражает своей красотой на отдыхе в Майами. ФОТО

Николас Тальяфико – один из самых востребованных защитников Европы.

Каждое трансферное окно активно обсуждаются слухи о возможном переходе игрока "Аякса" в ТОП-клуб.

Но сам аргентинец не обращает внимания на слухи – он в отпуске со своей роскошной подругой Карой Кальвани.

Эффектная блондинка уже поделилась рядом ярких фото с пляжей Майами.

Спорить сложно – красотке определенно есть, что показать.