Сексуальная подруга защитника Аякса поражает своей красотой на отдыхе в Майами. ФОТО
Красотка зажигает.
Николас Тальяфико – один из самых востребованных защитников Европы.
Каждое трансферное окно активно обсуждаются слухи о возможном переходе игрока "Аякса" в ТОП-клуб.
Но сам аргентинец не обращает внимания на слухи – он в отпуске со своей роскошной подругой Карой Кальвани.
Эффектная блондинка уже поделилась рядом ярких фото с пляжей Майами.
Спорить сложно – красотке определенно есть, что показать.
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