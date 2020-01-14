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Рацион CR7: в меню Роналду есть рыба-меч и "волшебная" курица, чтобы оставаться в форме в 34 года

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(2 голосов)

Без плаванья тоже никуда

Рацион CR7: в меню Роналду есть рыба-меч и "волшебная" курица, чтобы оставаться в форме в 34 года
Новина українською

Все в курсе, что именно физическая форма португальского форварда туринского "Ювентуса" позволяет ему оставаться на высоком уровне и по сей день. Издание The Sun опубликовало меню Роналду и поделилось особенностями его моциона.

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На завтрак Криштиану предпочитает сыр с ветчиной и йогурт с низким содержанием жира. Также в списке блюд два варианта ланча: салат и курица или тунец, оливки, яйца и томаты. Тостами из авокадо и свежими фруктами сегодня никого не удивить, но рыба-меч?! Крайне необычно… Известно, что португалец описывает обычную курицу как "волшебную" пищу для восстановления ресурсов, все из-за высокого содержания белка и, естественно, низкого содержания жира.

Рацион CR7: в меню Роналду есть рыба-меч и "волшебная" курица, чтобы оставаться в форме в 34 года - изображение 1

Дисциплина у Роналду не только в питании: регулярные занятия с бассейном вместе с сыном, восьмичасовой сон, спортзал и криотерапия позволяют 34-летнему футболисту регулярно расстраивать голкиперов (в текущем сезоне у Криша 16 голов в 23 матчах).

Рацион CR7: в меню Роналду есть рыба-меч и "волшебная" курица, чтобы оставаться в форме в 34 года - изображение 2

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (4)
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СашаXM (Хмельницкий)
14.01.2020 в 11:46
вот вам и уровень профессионализма, не то что некоторые тепличные ходят по полю пешком попивая колу с чипсами, им снаряд подносят и отрабатывают за них.
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Nelviv`yanyn (На жаль)
14.01.2020 в 11:15
А теперь пересмотрите матчи Криро за МЮ. Был пластичным футболистом, мог возить по 5 человек в АПЛ! Перешел в Реал, превратился в робота. Нарциссизмом убил в себе талант. А потом еще обижается, что мячи золотые не дают. Сам же из себя сделал финишера да и только.
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S_Shvets (Киев)
14.01.2020 в 11:26
Чи зміг би він так довго тримати свій рівень, якби не став роботом - ось питання
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.01.2020 в 11:43
Хочу с Вами поспорить, уважаемый главный редактор. Вероятно, Вы знаете мои не симпатии к этому футболисту. Но я попробую оппонировать Вам объективно. Я тоже согласен, что период КР7 в МЮ, это лучший период португальца в плане индивидуальных действий. Это был период, когда он не боялся идти в гущу событий, получал по ногам и не особо симулировал. Хотя, кличку "Дельфин" за ныряния он получил от фанатов именно в АПЛ. А уже перейдя в Реал, он стал другим, в плане индивидуальных действий. Он стал беречь свои ноги и при малейшем контакте или попытки контакта с ним, он падал. Достаточно сказать, что футболист, к которому все время КР7 себя примеряет, Лео Месси имеет в своем активе более 10, и наверное, даже больше, голов, когда с центра поля пройдено 4 и больше игроков соперников и забит гол. В активе португальца таких голов в карьере нет. Всю свою карьеру после МЮ он бережет ноги. А что касается около футбольной жизни КР7, я не удивлен, что теперь, после 6-го ЗМ Месси, мы обречены созерцать то, как он кушает, как спит, как занимается своими домашними делами.. По мнению главных пиарщиков КР7, его сестёр, такое поддерживание интереса к их брату, позволит ему догнать Месси по количеству ЗМ. В прежние годы это срабатывало.
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