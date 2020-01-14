Рацион CR7: в меню Роналду есть рыба-меч и "волшебная" курица, чтобы оставаться в форме в 34 года

Все в курсе, что именно физическая форма португальского форварда туринского "Ювентуса" позволяет ему оставаться на высоком уровне и по сей день. Издание The Sun опубликовало меню Роналду и поделилось особенностями его моциона.

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На завтрак Криштиану предпочитает сыр с ветчиной и йогурт с низким содержанием жира. Также в списке блюд два варианта ланча: салат и курица или тунец, оливки, яйца и томаты. Тостами из авокадо и свежими фруктами сегодня никого не удивить, но рыба-меч?! Крайне необычно… Известно, что португалец описывает обычную курицу как "волшебную" пищу для восстановления ресурсов, все из-за высокого содержания белка и, естественно, низкого содержания жира.

Дисциплина у Роналду не только в питании: регулярные занятия с бассейном вместе с сыном, восьмичасовой сон, спортзал и криотерапия позволяют 34-летнему футболисту регулярно расстраивать голкиперов (в текущем сезоне у Криша 16 голов в 23 матчах).