Легенда сборной Турции стал врагом Эрдогана, сбежал в США от смертной казни и работает в UBER

Многие помнят Хакана Шукюра – легенду "Галатасарая" и сборной Турции.

Тем удивительнее, что обладатель Кубка УЕФА и полуфиналист чемпионата мира сейчас работает таксистом в США.

После окончания игровой карьеры "Босфорский бык" решил пойти в политику – и вот тут начались проблемы.

Хакан ушел в оппозицию к нынешней власти, начав высказывать смелые мысли.

Но народная любовь не защитила его от гнева действующего президента Реджепа Эрдогана.

Экс-футболист подвергся жестким репрессиям и был вынужден бежать в США, спасаясь от смертной казни.

Немногие сбережения, которые у него остались, Хакан вложил в кафе, которое располагалось практически в самом центре знаменитой Кремниевой долины.

Но его бизнес прогорел, и он был вынужден отказаться от кафе, открыв турецкий ресторан.

"У меня почти ничего не осталось.

Бутик моей жены разбили камнями, детей преследуют в школе, а отца отправили за решетку.

В Турции у меня десятки миллионов, но все было конфисковано.

Сейчас я работаю в UBER и занимаюсь продажей книг.

Эрдоган отнял у меня все: право на свободу, на самовыражение, на работу".

Хакан постоянно подчеркивает, что он очень любит свою страну и является патриотом Турции, у него конфликт исключительно с нынешней властью.

"Я враг правительства, а не государства и турецкой нации.

Я враг неправильной политики, которая направлена на отделение от Запада".

Судя по всему, "Босфорский бык" еще нескоро получит возможность вернуться на родину.