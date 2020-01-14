Легенда сборной Турции стал врагом Эрдогана, сбежал в США от смертной казни и работает в UBER
Хакану Шукюру сейчас нелегко.
Многие помнят Хакана Шукюра – легенду "Галатасарая" и сборной Турции.
Тем удивительнее, что обладатель Кубка УЕФА и полуфиналист чемпионата мира сейчас работает таксистом в США.
После окончания игровой карьеры "Босфорский бык" решил пойти в политику – и вот тут начались проблемы.
Хакан ушел в оппозицию к нынешней власти, начав высказывать смелые мысли.
Но народная любовь не защитила его от гнева действующего президента Реджепа Эрдогана.
Экс-футболист подвергся жестким репрессиям и был вынужден бежать в США, спасаясь от смертной казни.
Немногие сбережения, которые у него остались, Хакан вложил в кафе, которое располагалось практически в самом центре знаменитой Кремниевой долины.
Но его бизнес прогорел, и он был вынужден отказаться от кафе, открыв турецкий ресторан.
"У меня почти ничего не осталось.
Бутик моей жены разбили камнями, детей преследуют в школе, а отца отправили за решетку.
В Турции у меня десятки миллионов, но все было конфисковано.
Сейчас я работаю в UBER и занимаюсь продажей книг.
Эрдоган отнял у меня все: право на свободу, на самовыражение, на работу".
Хакан постоянно подчеркивает, что он очень любит свою страну и является патриотом Турции, у него конфликт исключительно с нынешней властью.
"Я враг правительства, а не государства и турецкой нации.
Я враг неправильной политики, которая направлена на отделение от Запада".
Судя по всему, "Босфорский бык" еще нескоро получит возможность вернуться на родину.