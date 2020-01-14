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Самая счастливая собака в мире! Виктор Цыганков показал своего любимца

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Лабрадор Лаки на прогулке

Самая счастливая собака в мире! Виктор Цыганков показал своего любимца
Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков показал, как выгуливает своего домашнего питомца.

Футболист выложил в Инстаграме фото и видео своего собакена, подписав пост: "Самая счастливая собака в мире".

Судя по всему, Виктор просто обожает своего лабрадора Лаки, так как в Инстаграме фотографии с любимцем выставляет довольно часто.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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