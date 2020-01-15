Как выглядят жены и девушки футболистов Арсенала
Новое видео от Фолстена
Привет, друзья!
Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию новый видос из серии "жены и девушки футболистов". В этом выпуске вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки футболистов лондонского "Арсенала".
В этом видео вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки Месута Озила, Гранита Джаки, Шкодрана Мустафи, Лукаса Торрейры, Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта, Роба Холдинга, Эктора Бельерина и Бернда Лено.
Приятного просмотра!
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