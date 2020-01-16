Алиссон расплакался, помогая Роберто Фирмино во время обряда крещения. ВИДЕО
Все было очень трогательно.
"Ливерпуль" уверенно движется к чемпионскому титулу, не замечая на пути никого и ничего.
Один из самых полезных исполнителей команды Клоппа – Роберто Фирмино – решил воспользоваться небольшой паузой и сделать важное дело.
Бразилец прошел обряд крещения.
В этом ему помогали одноклубник и соотечественник Алиссон, а также жена Лариса.
Все прошло отлично, в конце все не могли сдержать слез.
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daqo27
16.01.2020 в 14:33
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