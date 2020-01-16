Алиссон расплакался, помогая Роберто Фирмино во время обряда крещения. ВИДЕО

"Ливерпуль" уверенно движется к чемпионскому титулу, не замечая на пути никого и ничего.

Один из самых полезных исполнителей команды Клоппа – Роберто Фирмино – решил воспользоваться небольшой паузой и сделать важное дело.

Бразилец прошел обряд крещения.

В этом ему помогали одноклубник и соотечественник Алиссон, а также жена Лариса.

Все прошло отлично, в конце все не могли сдержать слез.