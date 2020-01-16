  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Алиссон расплакался, помогая Роберто Фирмино во время обряда крещения. ВИДЕО

Новости
(2 голосов)

Все было очень трогательно.

Алиссон расплакался, помогая Роберто Фирмино во время обряда крещения. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" уверенно движется к чемпионскому титулу, не замечая на пути никого и ничего.

Один из самых полезных исполнителей команды Клоппа – Роберто Фирмино – решил воспользоваться небольшой паузой и сделать важное дело.

Бразилец прошел обряд крещения.

В этом ему помогали одноклубник и соотечественник Алиссон, а также жена Лариса.

Все прошло отлично, в конце все не могли сдержать слез.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Ливерпуль Роберто Фирмино Алиссон Бекер вТренде
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
daqo27
16.01.2020 в 14:33
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...