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Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле. ФОТО

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Было весело.

Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле. ФОТО
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"Манчестер Сити" не собирается сдаваться и продолжает погоню за "Ливерпулем" в турнирной таблице АПЛ.

В минувшее воскресенье "горожане" разгромили "Астон Виллу" со счетом 6:1.

Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле. ФОТО - изображение 1

Видимо для поднятия боевого духа, этот успех решили хорошенько отметить.

Британские СМИ рапортуют о вечернике, которую закатили игроки и на которой присутствовало 22 instagram-модели.

Футболисты со своими спутницами остановились в загородном отеле The Mere.

Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле. ФОТО - изображение 2

Там они распивали шампанское, купались в бассейне и весело проводили время.

Вечеринка продолжалась всю ночь и закончилась только под утро.

Очевидно, это не очень понравилось женам и девушкам игроков.

Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле. ФОТО - изображение 3Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле. ФОТО - изображение 4

Дома спортсменам устроили скандал, ведь их вторые половинки считали, что игроки просто отправились выпить по бокальчику чего-то крепкого после матча.

Загородный отель и модели в бикини – это немного не то, о чем их предупреждали.

Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле. ФОТО - изображение 5

Но Хосеп Гвардиола сохраняет спокойствие.

"Знал ли я? Да.

Ребята любят устраивать совместные ужины, когда есть время.

Одноклубники Зинченко по Ман Сити устроили вечеринку с 22 моделями в загородном отеле. ФОТО - изображение 6

У нас был один или два выходных, потому они решили не терять времени.

Мне нравится то, что они проводят время вместе, как команда".

Хотя не исключено, что испанский тренер, как и вторые половинки футболистов, знал только "официальную" версию про тихий вечер в кругу друзей.

Стоит также отметить, что присутствие Александра Зинченка на этом мероприятии не подтверждено.

Украинец со своей невестой Владой Седан провел несколько дней в Риме.

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Сити Александр Зинченко вТренде
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