Райан Гиггз начал лысеть к 30-и, боялся играть перед камерами и купил клинику по пересадке волос. ФОТО

Долгая и славная карьера на высоком уровне – это не только множество успехов, но и немалый стресс.

Райан Гиггз провел почти тысячу матчей за "Манчестер Юнайтед", начав свою карьеру на заре 90-х и закончив в середине 10-х годов нового века.

И поклонники "дьяволов" со стажем могут помнить роскошную шевелюру валлийца на раннем этапе его выступлений.

Но проблемы начались очень рано.

Не успело футболисту стукнуть и тридцать, а он уже начал понимать, что теряет волосы.

Это оборачивалось серьезными переживаниями, которые только все усугубляли.

"Я стал настоящим параноиком, мне было страшно играть перед телекамерами или во время дождя", - вспоминает сам игрок.

Именно по этой причине он сначала состриг свою шевелюру, а потом был вынужден обратиться за помощью к профессионалам.

В 2009-м году Райан впервые прошел процедуру трансплантации волосяных фолликулов.

"В этом нет ничего страшного, ты ничего не чувствуешь, только пару дней на подушке остаются небольшие следы крови, но это нормально", - заверяет довольный клиент.

Футболист был так впечатлен процессом, что решил приобрести долю в клинике.

После нескольких посещений он с радостью заметил долгожданные изменения.

С тех пор в его клинике побывало немало известных личностей, в числе которых и знаменитый арбитр Марк Клаттенбург.

"Во время активной карьеры вам хватает стрессов, чтобы не выносить на люди такие проблемы.

Я восхищен Уэйном Руни, который открыто рассказал о своей пересадке в 2011-м году.

Для мужчин эта тема не менее болезненна, чем для женщин, как бы они это не скрывали.

Сейчас единственное, о чем я сожалею, так это о том, что не занялся этим раньше", - признается валлиец.