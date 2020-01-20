Райан Гиггз начал лысеть к 30-и, боялся играть перед камерами и купил клинику по пересадке волос. ФОТО
Собрат Уэйна Руни по несчастью.
Долгая и славная карьера на высоком уровне – это не только множество успехов, но и немалый стресс.
Райан Гиггз провел почти тысячу матчей за "Манчестер Юнайтед", начав свою карьеру на заре 90-х и закончив в середине 10-х годов нового века.
И поклонники "дьяволов" со стажем могут помнить роскошную шевелюру валлийца на раннем этапе его выступлений.
Но проблемы начались очень рано.
Не успело футболисту стукнуть и тридцать, а он уже начал понимать, что теряет волосы.
Это оборачивалось серьезными переживаниями, которые только все усугубляли.
"Я стал настоящим параноиком, мне было страшно играть перед телекамерами или во время дождя", - вспоминает сам игрок.
Именно по этой причине он сначала состриг свою шевелюру, а потом был вынужден обратиться за помощью к профессионалам.
В 2009-м году Райан впервые прошел процедуру трансплантации волосяных фолликулов.
"В этом нет ничего страшного, ты ничего не чувствуешь, только пару дней на подушке остаются небольшие следы крови, но это нормально", - заверяет довольный клиент.
Футболист был так впечатлен процессом, что решил приобрести долю в клинике.
После нескольких посещений он с радостью заметил долгожданные изменения.
С тех пор в его клинике побывало немало известных личностей, в числе которых и знаменитый арбитр Марк Клаттенбург.
"Во время активной карьеры вам хватает стрессов, чтобы не выносить на люди такие проблемы.
Я восхищен Уэйном Руни, который открыто рассказал о своей пересадке в 2011-м году.
Для мужчин эта тема не менее болезненна, чем для женщин, как бы они это не скрывали.
Сейчас единственное, о чем я сожалею, так это о том, что не занялся этим раньше", - признается валлиец.