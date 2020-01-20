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Н’Голо Канте всю карьеру в Англии ездит на бюджетном Mini и отказывается покупать дорогое авто. ФОТО

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Н’Голо Канте всю карьеру в Англии ездит на бюджетном Mini и отказывается покупать дорогое авто. ФОТО
UA-Футбол
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Н’Голо Канте давно известен, как один из самых скромных футболистов.

Истории о том, как он стеснялся позировать с кубком мира или как отказался получать зарплату через оффшоры – уже давно знают все фанаты английского (и не только) футбола.

Н’Голо Канте всю карьеру в Англии ездит на бюджетном Mini и отказывается покупать дорогое авто. ФОТО - изображение 1

Но самая знаменитая история о Канте – это его отношения с любимым Mini Cooper.

Француз приобрел бюджетный автомобиль в 2015-м году, сразу после переезда в Англию.

С тех пор он стал двукратным чемпионом страны и одним из лучших футболистов мира, но машину менять упорно не собирался.

Н’Голо Канте всю карьеру в Англии ездит на бюджетном Mini и отказывается покупать дорогое авто. ФОТО - изображение 2

Игрок не видел смысла в покупке дорогого авто просто ради статуса.

Как же все были удивлены, когда в 2018-м году Н’Голо все же отправил свой Mini Copper на родину, чтобы кататься во время отпуска… и купил другой Mini Cooper!

Да, история любви футболиста с этой маркой автомобилей продолжается.

Н’Голо Канте всю карьеру в Англии ездит на бюджетном Mini и отказывается покупать дорогое авто. ФОТО - изображение 3

"Первое, о чем я спросил его во время нашей встречи – ты все еще ездишь на той малютке?", - вспоминает бывший партнер Канте по чемпионскому "Лестеру" Джейми Варди.

Даже ДТП, в которое попал игрок в прошлом году, не заставило его сменить авто.

Он просто какое-то время ездил на тренировки в разбитой машине, хотя у его одноклубников на такой случай есть по два-три запасных варианта в гараже.

Н’Голо Канте всю карьеру в Англии ездит на бюджетном Mini и отказывается покупать дорогое авто. ФОТО - изображение 4

И дело тут не в скупости – многие близкие к футболисту люди утверждают, что он всегда охотно тратит деньги на благотворительность или помогает друзьям.

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Просто машина для Н’Голо – это только средство передвижения, которое должно доставлять его по назначению.

И нет никакой необходимости ради таких целей покупать дорогущий суперкар.

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В статье: Английская Премьер-лига Челси (Лондон) Н'Голо Канте вТренде
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Комментарии (1)
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BMW_Driver (Kyiv)
20.01.2020 в 15:22
Mini бюджетный авто? Вы серьезно? Если бы просто назвали недорогим, можно было бы понять, по сравнению с другими авто футболистов, Mini точно "недорогой". Тем более у чувака не просто условный Mini за 20+к фунтов, а Mini Cooper S. Мы же BMW M3 не считаем просто тройкой, isn't it?
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