Н’Голо Канте всю карьеру в Англии ездит на бюджетном Mini и отказывается покупать дорогое авто. ФОТО
А зачем?
Н’Голо Канте давно известен, как один из самых скромных футболистов.
Истории о том, как он стеснялся позировать с кубком мира или как отказался получать зарплату через оффшоры – уже давно знают все фанаты английского (и не только) футбола.
Но самая знаменитая история о Канте – это его отношения с любимым Mini Cooper.
Француз приобрел бюджетный автомобиль в 2015-м году, сразу после переезда в Англию.
С тех пор он стал двукратным чемпионом страны и одним из лучших футболистов мира, но машину менять упорно не собирался.
Игрок не видел смысла в покупке дорогого авто просто ради статуса.
Как же все были удивлены, когда в 2018-м году Н’Голо все же отправил свой Mini Copper на родину, чтобы кататься во время отпуска… и купил другой Mini Cooper!
Да, история любви футболиста с этой маркой автомобилей продолжается.
"Первое, о чем я спросил его во время нашей встречи – ты все еще ездишь на той малютке?", - вспоминает бывший партнер Канте по чемпионскому "Лестеру" Джейми Варди.
Даже ДТП, в которое попал игрок в прошлом году, не заставило его сменить авто.
Он просто какое-то время ездил на тренировки в разбитой машине, хотя у его одноклубников на такой случай есть по два-три запасных варианта в гараже.
И дело тут не в скупости – многие близкие к футболисту люди утверждают, что он всегда охотно тратит деньги на благотворительность или помогает друзьям.
Просто машина для Н’Голо – это только средство передвижения, которое должно доставлять его по назначению.
И нет никакой необходимости ради таких целей покупать дорогущий суперкар.