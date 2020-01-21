Салах случайно отправил одноклубнику фото без футболки. Тот выложил все в сеть. ФОТО

На выходных "Ливерпуль" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед".

Самым эффектным моментом матча стал гол Махамеда Салаха на последних секундах встречи после роскошной передачи от Аллисона.

Сам же герой эпизода успел попасть в новости и за пределами поля.

Египтянин случайно отправил своему одноклубнику Деяну Ловрену фотографию без футболки во время празднования гола.

Диалог получился примерно таким:

- Ты хочешь что-то сказать мне?

- Нет, ничего, я отправил это по ошибке.

Но хорват решил подшутить над товарищем и выложил скрин у себя в инстаграме.

Капитан "красных" Джордан Хендерсон уже усел оценить.

Хорошо хоть, что Мо не отправил что-то более интимного содержания.