Тортом в лицо на день рождения. В Колосе ярко поздравили новичков-именинников. ВИДЕО
Запомнится на всю жизнь.
"Колос" активно усиливается в зимнее трансферное окно.
Команду пополнил ряд новичков, среди которых оказались и Евгений Ефремов с Андреем Богдановым.
Оба футболиста в январе отмечали свои дни рождения (Евгений 17-го числа, а Андрей 21-го).
В клубе не могли пройти мимо такого события и не поздравить новичков-именинников.
Футболистам торжественно презентовали праздничные торты, которые вскоре оказались на лицах виновников торжества.
Стоит также отметить, что Ефремову исполнилось 26 лет, а Богданову стукнуло 30.
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