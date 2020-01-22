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Тортом в лицо на день рождения. В Колосе ярко поздравили новичков-именинников. ВИДЕО

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Запомнится на всю жизнь.

Тортом в лицо на день рождения. В Колосе ярко поздравили новичков-именинников. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

"Колос" активно усиливается в зимнее трансферное окно.

Команду пополнил ряд новичков, среди которых оказались и Евгений Ефремов с Андреем Богдановым.

Оба футболиста в январе отмечали свои дни рождения (Евгений 17-го числа, а Андрей 21-го).

В клубе не могли пройти мимо такого события и не поздравить новичков-именинников.

Футболистам торжественно презентовали праздничные торты, которые вскоре оказались на лицах виновников торжества.

Стоит также отметить, что Ефремову исполнилось 26 лет, а Богданову стукнуло 30.

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В статье: Андрей Богданов Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Евгений Ефремов вТренде
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