Тортом в лицо на день рождения. В Колосе ярко поздравили новичков-именинников. ВИДЕО

"Колос" активно усиливается в зимнее трансферное окно.

Команду пополнил ряд новичков, среди которых оказались и Евгений Ефремов с Андреем Богдановым.

Оба футболиста в январе отмечали свои дни рождения (Евгений 17-го числа, а Андрей 21-го).

В клубе не могли пройти мимо такого события и не поздравить новичков-именинников.

Футболистам торжественно презентовали праздничные торты, которые вскоре оказались на лицах виновников торжества.

Стоит также отметить, что Ефремову исполнилось 26 лет, а Богданову стукнуло 30.