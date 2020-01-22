Чем занимаются и как выглядят жены и девушки футболистов Манчестер Сити

Доброго времени суток, друзья!

Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию новый видос из серии "жены и девушки футболистов".

В этом выпуске вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки футболистов "Манчестер Сити". В этом видео вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки Кайла Уокера, Александра Зинченко, Рахима Стерлинга, Рияда Мареза, Серхио Агуэро, Кевина Де Брюйне, Фернандиньо, Бернарду Силвы, Лероя Сане, Эмерика Ляпорта – футболистов "Манчестер Сити".