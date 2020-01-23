Игра в баскетбол и пляски на свадьбе. Травмированный Погба веселится как может. ВИДЕО

Сезон складывается для Поля Погба далеко не лучшим образом.

Француз все лето был в центре внимания слухов, в связи с возможным переходом в "Реал", но в итоге остался, сыграл пять матчей в АПЛ и надолго выбыл из-за трещины пальца ноги.

Игрок ненадолго вернулся в строй, чтобы сыграть с "Уотфордом" и "Ньюкаслом" в декабре, после чего снова лег на операцию из-за повреждения голеностопа.

Однако, скучать футболисту не приходится.

У него освободилось куча времени, а Поль всегда найдет, чем бы заняться.

Сначала спортсмен действительно активно демонстрировал желание поскорее вернуться на поле, регулярно публикуя видео своих занятий в тренажерном зале.

Но вскоре настроение игрока изменилось.

В ноябре Погба отправился в Майами, где побывал в гостях у местных баскетбольных "Хит", а также залетел на тусовку к певцу Фарреллу Уильямсу.

Для человека с его травмой, Поль выглядел очень бодро.

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В декабре, перед кубковым матчем, француз посетил свадьбу брата.

И снова камеры зафиксировали его во время веселого танца, после которого он не смог выйти на поле.

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А уже в январе футболист решил посвятить время своей главной страсти – моде.

Сейчас игрок зависает в Париже на знаменитой неделе моды.

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Где-то рядом точно должен быть Неймар.