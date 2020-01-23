Игра в баскетбол и пляски на свадьбе. Травмированный Погба веселится как может. ВИДЕО
Наконец футбол не отвлекает от важных дел.
Сезон складывается для Поля Погба далеко не лучшим образом.
Француз все лето был в центре внимания слухов, в связи с возможным переходом в "Реал", но в итоге остался, сыграл пять матчей в АПЛ и надолго выбыл из-за трещины пальца ноги.
Игрок ненадолго вернулся в строй, чтобы сыграть с "Уотфордом" и "Ньюкаслом" в декабре, после чего снова лег на операцию из-за повреждения голеностопа.
Однако, скучать футболисту не приходится.
У него освободилось куча времени, а Поль всегда найдет, чем бы заняться.
Сначала спортсмен действительно активно демонстрировал желание поскорее вернуться на поле, регулярно публикуя видео своих занятий в тренажерном зале.
Но вскоре настроение игрока изменилось.
В ноябре Погба отправился в Майами, где побывал в гостях у местных баскетбольных "Хит", а также залетел на тусовку к певцу Фарреллу Уильямсу.
Для человека с его травмой, Поль выглядел очень бодро.
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Пригоди Поля Погба у США не закінчуються - француз бадьоро грає у баскетбол з Джиммі Батлером Судячи з усього, травма йому вже не заважає #uafootball #nba #paulpogba #pogba #jimmybutler #miamiheat #manutd #manchesterunited #football #basketball #footballvideo #footballplayer #basketballplayer #basketballvideos #footballfun #funnybasketball #funnyfootball #basketballfun
В декабре, перед кубковым матчем, француз посетил свадьбу брата.
И снова камеры зафиксировали его во время веселого танца, после которого он не смог выйти на поле.
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Поль Погба танцював на весіллі брата у ці вихідні - а як повертатися у склад МЮ на кубкову гру, так він "захворів" #uafootball #englishpremierleague #manchesterunited #manutd #mu #pogba #footballfun #football #football #footballplayer #footballer #footballvideos
А уже в январе футболист решил посвятить время своей главной страсти – моде.
Сейчас игрок зависает в Париже на знаменитой неделе моды.
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Поль Погба надовго випав з гри через травму гомілкостопу - і тепер у француза купа часу для улюбленої справи А улюблена справа Поля - це розважатися на світських тусовках, як от зараз на тижні моди в Парижі #uafootball #football #football #footballplayer #footballer #footballphoto #paulpogba #pogba #manutd #manchesterunited #reddevils #epl #englishpremierleague
Где-то рядом точно должен быть Неймар.