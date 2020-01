Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом. ФОТО

"Манчестер Юнайтед" проходит через крайне непростой период перестройки.

Команду конкретно трясет, что доказало вчерашнее поражение от "Бернли".

В прессе все активнее ходят слухи об увольнении Оле0Гуннара Сульшера и назначении Маурисио Почеттино.

Но есть еще и те, кто верит в выбранный клубом курс.

Одна из самых яростных болельщиц "дьяволов" Энн Мари Олсен не думает, что дело в норвежском специалисте.

I understand OGS doesn’t blame Ed & Glazers, it’s his bosses. But he can’t be optimistic in this upcoming interview. Should demand new players