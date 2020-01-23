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Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом. ФОТО

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Девушки в футбольной форме великолепны.

Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом. ФОТО
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" проходит через крайне непростой период перестройки.

Команду конкретно трясет, что доказало вчерашнее поражение от "Бернли".

В прессе все активнее ходят слухи об увольнении Оле0Гуннара Сульшера и назначении Маурисио Почеттино.

Но есть еще и те, кто верит в выбранный клубом курс.

Одна из самых яростных болельщиц "дьяволов" Энн Мари Олсен не думает, что дело в норвежском специалисте.

"Хотелось бы написать что-то воодушевляющее, но… Я понимаю, что сейчас многие требуют отставки Сульшера. Он однозначно заслужил немало критики за выбор состава и тактики. Но вряд ли смена тренера сейчас что-то изменит. Нам определенно не хватает класса и ничего не изменится, пока мы не получим соответствующих игроков. Я бы хотела видеть исполнителя, который может забить дальним ударом или отдать обостряющий пас. Нужно начать с этого", - подвела итог красотка в своем инстаграме.

Хотя, модель можно заподозрить в банальной симпатии к соотечественнику.

Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом. ФОТО - изображение 1

Олсен уже давно известна в футбольных кругах.

Не каждый день встречаются настолько эффектные девушки, которые ведут футбольные блоги.

Энн Мари постоянно обновляет свой блог о "Юнайтед".

Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом. ФОТО - изображение 2

Осенью она была одной из тех, кто встал на защиту Джесси Лингарда.

Не все поняли решение Сульшера поощрить игрока капитанской повязкой в еврокубковом матче с "Астаной".

Но девушка похвалила тренерский штаб за поддержку игрока в сложный период.

Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом. ФОТО - изображение 3

Кроме того, она также активно собирает футболки любимого клуба.

Ее мечта – собрать футболки "дьяволов" за все сезоны.

Конечно же, модель не может не продемонстрировать новые находки своим фанатам.

Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом. ФОТО - изображение 4Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом. ФОТО - изображение 5Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом. ФОТО - изображение 6Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом. ФОТО - изображение 7Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом. ФОТО - изображение 8
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В статье: Английская Премьер-лига Оле Гуннар Сульшер Джесси Лингард Манчестер Юнайтед вТренде
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