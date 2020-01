Звезды ПСЖ Неймар и Мбаппе посетили баскетбольный матч НБА в Париже. ВИДЕО

НБА – самая прогрессивная американская лига.

В отличие от американского футбола и бейсбола, которые куда больше ориентированы на внутренний рынок, баскетбол старается развиваться во всех направлениях.

Уже не первый год некоторые матчи регулярного чемпионата выносятся в европейские столицы.

Вчера "Милуоки" и "Шарлотт" играли в Париже.

Главная звезда "Бакс" и лучший баскетболист прошлого сезона Яннис Антетокумпо с товарищами заранее прибыл на место и еще успел побывать в гостях у местного футбольного гранда (одним из главных спонсоров которого является Jordan Brand легендарного Майкла Джордана).

Подписывайтесь на Instagram UA-FOOTBALL и узнавайте обо всем первыми!

Ни для кого не секрет, что главные звезды ПСЖ – Неймар и Килиан Мбаппе – большие поклонники баскетбола и НБА в частности.

Ребята начали готовиться к важному событию еще на тренировке.

Подписывайтесь на Instagram UA-FOOTBALL и узнавайте обо всем первыми!

Ну и вечером, в компании одноклубников, футболисты прибыли на матч.

Само собой, режиссеры трансляции регулярно выхватывали реакции почетных гостей на происходящее.

Malik Monk hangs for the strong denial... and @neymarjr is impressed! Halftime in Paris: @Bucks 50 @hornets 55 #NBAParis on @NBATV pic.twitter.com/gDUQQlh2et

А после матча Мбаппе отправился в раздевалку "Милуоки", где поздравил баскетболистов с победой и получил кроссовки с автографом от Янниса.

Following the NBA Paris Game win, @KMbappe and @neymarjr came through to see the @Bucks!



Mbappe and Giannis exchanged signed shoes. #NBAParis (via @NBAKicks) pic.twitter.com/kiZliWllHI