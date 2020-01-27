Андрей Ярмоленко проспорил жене поход в лондонскую оперу. ФОТО

Андрей Ярмоленко переживает не лучшие времена в Лондоне.

Очередная травма надолго оставила украинского футболиста вне игры.

Тем не менее, нельзя отчаиваться, чего Андрей и не делает.

Футболист с женой Инной посетили Королевский театр в Ковент-Гардене.

"С женой спорить опасно, можно оказаться в опере", - пошутила супруга игрока.

Или не пошутила?

По улыбке Андрея можно понять, что у него явно есть добрый десяток занятий, которые он предпочел бы "высокому искусству".

Но с женой шутки плохи.