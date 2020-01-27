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Андрей Ярмоленко проспорил жене поход в лондонскую оперу. ФОТО

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(1 голосов)

Не спорьте с женами.

Андрей Ярмоленко проспорил жене поход в лондонскую оперу. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Андрей Ярмоленко переживает не лучшие времена в Лондоне.

Очередная травма надолго оставила украинского футболиста вне игры.

Тем не менее, нельзя отчаиваться, чего Андрей и не делает.

Футболист с женой Инной посетили Королевский театр в Ковент-Гардене.

"С женой спорить опасно, можно оказаться в опере", - пошутила супруга игрока.

Или не пошутила?

По улыбке Андрея можно понять, что у него явно есть добрый десяток занятий, которые он предпочел бы "высокому искусству".

Но с женой шутки плохи.

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В статье: Андрей Ярмоленко Английская Премьер-лига вТренде Вест Хэм
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
27.01.2020 в 16:51
Бедный Ярмола,идти в оперу?!Это пытка!В паб другое дело!
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