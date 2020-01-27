Андрей Ярмоленко проспорил жене поход в лондонскую оперу. ФОТО
Не спорьте с женами.
Андрей Ярмоленко переживает не лучшие времена в Лондоне.
Очередная травма надолго оставила украинского футболиста вне игры.
Тем не менее, нельзя отчаиваться, чего Андрей и не делает.
Футболист с женой Инной посетили Королевский театр в Ковент-Гардене.
"С женой спорить опасно, можно оказаться в опере", - пошутила супруга игрока.
Или не пошутила?
По улыбке Андрея можно понять, что у него явно есть добрый десяток занятий, которые он предпочел бы "высокому искусству".
Но с женой шутки плохи.
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
27.01.2020 в 16:51
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