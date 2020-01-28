UA-Футбол все равно что-то напишет – Милевский и Нойок перед динамовским дерби обсудили политику сайта

Как известно, в понедельник "Динамо" Киев сыграло спарринг с "Динамо-Брест". Киевляне выиграли со счетом 3:0, а позже Артем Милевский на своем Youtube-канале выложил бэкстейдж матча.

В нем Артем снял, как к поединку готовились украинцы Бреста Нойок, Хачериди, ну и сам Милевский. Как проходил матч, и что было после него, включая общение с Артемом Шабановым и Алексеем Михайличенко.

Досталось и нашему сайту от Нойока и Милевского, которые обсудили редакционную политику портала, сойдясь на мысли, что "UA-Футбол в любом случае (будет все нормально для Бреста, или не нормально), что-то такое напишет".

В целом, выпуск у Мили вышел очень неплохим, и ради интереса советуем вам ознакомиться с ним полностью.