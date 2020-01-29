"Ну ты и тварь". Девушка из финала ЛЧ выбежала в купальнике на горнолыжную трассу с плактом RIP KOBE. ФОТО

Кинси Волански громко заявила о себе во время финала Лиги чемпионов в Мадриде, когда выбежала на поле в одном купальнике.

С тех о девушке уже успели подзабыть (во всяком случае те, кто не подписался на нее в соцсетях после того случая).

И вот модель снова заставила всех говорить о себе.

Блондинка выбежала на трассу во время этапа Кубка мира по горным лыжам, который проходил в австрийском Шладминге.

В руках у девушки, которая снова была в купальнике, был плакат с надписью "RIP Kobe".

И если во время финала Лиги чемпионов ее выходка вызвала неоднозначную реакцию, породив немало шуток про "самую веселую часть скучнейшего матча" - то сейчас все иначе.

Общественность абсолютно не оценила попытку саморекламы на имени баскетболиста, погибшего накануне в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью.

Волански было очень весело во время своего забега и она улыбалась, когда ее уводили с трассы – потому в версию, что она действительно хотела что-то донести до окружающих, никто не поверил.

"Попытка использовать резонанс, вызванный смертью Кобе. И все это ради лайков? Где ваше достоинство. Отвратительно видеть, на что способен человек ради саморекламы", - написал один из пользователей у нее в Instagram.

"Какое отношение имеет баскетбол к горным лыжам? Я считаю это абсолютно безвкусным и неуважительным по отношению к погибшим", - поддержал его другой пользователь.

"Ну ты и тварь, хайпить на горе миллионов людей", - не выбирает слов третий.

И это только наиболее конкретные и вежливые из десятков комментариев, которые продолжают оставлять возмущенные люди.

Кажется, в этот раз Волански перегнула палку.

Хотя, возможно именно на такую реакцию она и рассчитывала.