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"Ну ты и тварь". Девушка из финала ЛЧ выбежала в купальнике на горнолыжную трассу с плактом RIP KOBE. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Общественность не оценила

"Ну ты и тварь". Девушка из финала ЛЧ выбежала в купальнике на горнолыжную трассу с плактом RIP KOBE. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Кинси Волански громко заявила о себе во время финала Лиги чемпионов в Мадриде, когда выбежала на поле в одном купальнике.

С тех о девушке уже успели подзабыть (во всяком случае те, кто не подписался на нее в соцсетях после того случая).

И вот модель снова заставила всех говорить о себе.

Блондинка выбежала на трассу во время этапа Кубка мира по горным лыжам, который проходил в австрийском Шладминге.

"Ну ты и тварь". Девушка из финала ЛЧ выбежала в купальнике на горнолыжную трассу с плактом RIP KOBE. ФОТО - изображение 1

В руках у девушки, которая снова была в купальнике, был плакат с надписью "RIP Kobe".

И если во время финала Лиги чемпионов ее выходка вызвала неоднозначную реакцию, породив немало шуток про "самую веселую часть скучнейшего матча" - то сейчас все иначе.

"Ну ты и тварь". Девушка из финала ЛЧ выбежала в купальнике на горнолыжную трассу с плактом RIP KOBE. ФОТО - изображение 2

Общественность абсолютно не оценила попытку саморекламы на имени баскетболиста, погибшего накануне в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью.

Волански было очень весело во время своего забега и она улыбалась, когда ее уводили с трассы – потому в версию, что она действительно хотела что-то донести до окружающих, никто не поверил.

"Ну ты и тварь". Девушка из финала ЛЧ выбежала в купальнике на горнолыжную трассу с плактом RIP KOBE. ФОТО - изображение 3

"Попытка использовать резонанс, вызванный смертью Кобе. И все это ради лайков? Где ваше достоинство. Отвратительно видеть, на что способен человек ради саморекламы", - написал один из пользователей у нее в Instagram.

"Какое отношение имеет баскетбол к горным лыжам? Я считаю это абсолютно безвкусным и неуважительным по отношению к погибшим", - поддержал его другой пользователь.

"Ну ты и тварь, хайпить на горе миллионов людей", - не выбирает слов третий.

И это только наиболее конкретные и вежливые из десятков комментариев, которые продолжают оставлять возмущенные люди.

Кажется, в этот раз Волански перегнула палку.

Хотя, возможно именно на такую реакцию она и рассчитывала.

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В статье: Коби Брайант вТренде Кинси Волански
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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
29.01.2020 в 13:23
Конченая...
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0
0
Матч Футболович
29.01.2020 в 12:40
@бонько, неужели нет другого повода что бы потрусить вымя с цилюлитом???((( зачем к своей раздолбанной пилотке вытаскивать плакат с именем легенды в такой тяжёлый момент... и это не соболезнования, это пиар прошмандовки(( Соболезнуют тихо и уважительно, понимая величину утраты, а не с улыбкой на горнолыжном курорте. Тьфу, Тупая 3,14да
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.01.2020 в 12:36
уеплётка тупоголовая
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+1
0

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