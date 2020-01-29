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Великолепная жена новичка лондонского Арсенала Пабло Мари уже готова покорять Англию. ФОТО

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На островах ее уже ждут.

Великолепная жена новичка лондонского Арсенала Пабло Мари уже готова покорять Англию. ФОТО
UA-Футбол
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Сегодня "Арсенал" объявил о переходе бразильского защитника Пабло Мари.

Буквально за один сезон футболист проделал удивительный путь от Сегунды до обладателя Кубка Либертадорес и игрока ТОП-клуба АПЛ (пускай "канониров" к таковым последние годы можно относить с натяжкой).

Как признается сам игрок, он не смог бы достичь всего этого без поддержки своей жены Вероники.

В этой истории точно можно сказать, что девушка обратила внимание явно не на деньги.

Молодые люди познакомились еще в 2015-м году, когда защитник выступал за бедствующий "Химнастик" в третьем испанском дивизионе.

Спортсмену тогда уже было 22 года, особо перспективным его назвать было нельзя – но красотка, которая поддерживала коллектив из Таррагоны и часто бывала на матчах, сразу влюбилась в одного из лидеров скромного клуба.

Уже позже будет приглашение от "Манчестер Сити" и бесконечные скитания по арендам: "Жирона", "Бреда", "Депортиво".

Везде Вероника следовала за своим возлюбленным, несмотря на то, что в 2018-м у пары появился сын – Пабло-младший.

И вот новый поворот в судьбе супругов – после Испании, Голландии и Бразилии они перебираются в Англию.

Британские СМИ уже вовсю смакуют южную красотку.

Их можно понять.

#formentera2019 #ibiza

Публикация от VERÕNICA CHACÕN (@_chveronica)

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига вТренде Пабло Мари
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