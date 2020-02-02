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Звезду поймал? Мбаппе повздорил с тренером ПСЖ во время замены. ВИДЕО

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Странная ситуация.

Звезду поймал? Мбаппе повздорил с тренером ПСЖ во время замены. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

ПСЖ уже привычно прокатывается катком по французскому чемпионату.

В очередном туре досталось амбициозному борцу за еврокубки – "Монпелье".

5:0 уже к середине второго тайма и режим экономии сил в оставшееся время.

Вот только не все были готовы экономить силы.

Одна из главных звезд парижан Килиан Мбаппе устроил истерику во время замены.

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Главный тренер команды Томас Тухель попытался успокоить игрока, но тот резко ему ответил и ушел сидеть на скамейке с недовольным видом.

Немецкий специалист не стал отнекиваться после игры:

"Я не злюсь, скорее просто расстроен, это было абсолютно необязательно. Теперь вокруг клуба пойдут слухи, которые негативно влияют на рабочий процесс. Я все объяснил Килиану – почему мы так решили и почему будем так делать в будущем. А мы будем так делать. В команде я решаю, кто уходит с поля, а кто на него выходит. Это не теннис – нужно проявлять уважение к одноклубникам".

Похоже, на первый раз форвард обойдется замечанием, но Тухель все же был прав – этот эпизод забудут еще нескоро.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе вТренде
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