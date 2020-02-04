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Мемфис Депай появился на дне рождения Неймара в резиновых сапогах за 1400 евро. ФОТО

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(2 голосов)

Футболист удивил своим выбором.

Мемфис Депай появился на дне рождения Неймара в резиновых сапогах за 1400 евро. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Мемфис Депай продолжает восстанавливаться после травмы и надеется все же сыграть на предстоящем ЕВРО (в том числе и против Украины).

Ну а пока голландец отдыхает, причем делает это очень эффектно.

Как известно, Мемфис – человек весьма активный в своей нефутбольной деятельности.

Он выпускает книги, пишет песни, снимает клипы, моделирует собственную линейку очков, поглядывает в сторону модной одежды и многое другое.

Даже обычная прогулка или купание в ванне превращаются в отдельный выпуск видеоблога.

На днях Депай посетил вечеринку в честь дня рождения своего давнего товарища Неймара.

Особое внимание привлекла обувь игрока.

é diferente aqui

Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay)

На ногах у футболиста были резиновые сапоги от Louis Vuitton со вставками из телячьей кожи за 1400 евро.

Обувь была спроектирована известным дизайнером Вирджилом Абло в рамках новой линейки "Садоводство".

Сам Мемфис накануне похвастался обновкой и показал процесс украшения обуви перед мероприятием.

Похоже, нужно быть знаменитым дизайнером, чтобы осознать всю тонкость модного решения Депая.

Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay)

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В статье: Неймар Мемфис Депай ПСЖ Национальная сборная Голландии вТренде Олимпик (Лион)
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Комментарии (3)
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Dozenko (NewYork)
04.02.2020 в 16:32
Это у него афроамериканская вода в ванной ?
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+2
0
alex 66 (Кременчуг)
04.02.2020 в 17:32
нет же...ты что!!! Это Коньяк Hennessy X.O.
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0
0
skopa (Харьков)
04.02.2020 в 16:29
Каждый м..дак- Бетховен...
Ответить
+1
0

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