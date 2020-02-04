Мемфис Депай появился на дне рождения Неймара в резиновых сапогах за 1400 евро. ФОТО
Футболист удивил своим выбором.
Мемфис Депай продолжает восстанавливаться после травмы и надеется все же сыграть на предстоящем ЕВРО (в том числе и против Украины).
Ну а пока голландец отдыхает, причем делает это очень эффектно.
Как известно, Мемфис – человек весьма активный в своей нефутбольной деятельности.
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Он выпускает книги, пишет песни, снимает клипы, моделирует собственную линейку очков, поглядывает в сторону модной одежды и многое другое.
Даже обычная прогулка или купание в ванне превращаются в отдельный выпуск видеоблога.
На днях Депай посетил вечеринку в честь дня рождения своего давнего товарища Неймара.
Особое внимание привлекла обувь игрока.
На ногах у футболиста были резиновые сапоги от Louis Vuitton со вставками из телячьей кожи за 1400 евро.
Обувь была спроектирована известным дизайнером Вирджилом Абло в рамках новой линейки "Садоводство".
Сам Мемфис накануне похвастался обновкой и показал процесс украшения обуви перед мероприятием.
Похоже, нужно быть знаменитым дизайнером, чтобы осознать всю тонкость модного решения Депая.