Новичок МЮ потратил миллион фунтов на детский дом и помогает школам из родного города. ФОТО
Форвард не забывает своих корней.
Возможно, Одион Игало – это не тот нападающий, о котором мечтали фанаты "Манчестер Юнайтед".
Уже скоро экс-нападающий "Уотфорда" сможет доказать всем, что он не зря вернулся в АПЛ.
А пока можно немного узнать о нем, как о человеке.
Очевидно, нападающий отправлялся покорять китайскую Суперлигу в 27 лет отнюдь не за идею.
Футболисту предложили хорошие деньги, но он нашел им хорошее применение.
Первым делом Одион занялся постройкой детского дома в Иджегуне – бедном пригороде Лагоса.
Для этого Игало выделил около миллиона фунтов, а приют открылся в 2017-м году (как раз тогда, когда форвард перебрался в Китай).
"Моя жизнь в Иджегуне была непростой, потому я поклялся в случае своего успеха – обязательно вернуть долг обществу, которое создало меня как личность.
Мне было тяжело, хотя у меня были родители – что уж говорить о детях, которые растут одни", - говорит футболист.
Сейчас приют может разместить до 40 детей в отдельных комнатах для мальчиков и девочек.
За детьми присматривают до 18 лет, позволяя им заниматься спортом и получить элементарное образование.
И это далеко не первый сильный поступок нигерийца.
Задолго до переезда в Китай и открытия детского дома, Игало был известен на родине своей активной поддержкой малообеспеченных слоев населения.
Футболист регулярно отправлял часть своей зарплаты не только родственникам, но и помогал местным школам, вдовам и просто семьям, живущим далеко за чертой бедности.
"Я хорошо знаю, что значит не иметь ничего, потому готов помогать всем, чем смогу", - делится своими мотивами игрок.