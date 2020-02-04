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Новичок МЮ потратил миллион фунтов на детский дом и помогает школам из родного города. ФОТО

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(3 голосов)

Форвард не забывает своих корней.

Новичок МЮ потратил миллион фунтов на детский дом и помогает школам из родного города. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Возможно, Одион Игало – это не тот нападающий, о котором мечтали фанаты "Манчестер Юнайтед".

Уже скоро экс-нападающий "Уотфорда" сможет доказать всем, что он не зря вернулся в АПЛ.

А пока можно немного узнать о нем, как о человеке.

Очевидно, нападающий отправлялся покорять китайскую Суперлигу в 27 лет отнюдь не за идею.

Футболисту предложили хорошие деньги, но он нашел им хорошее применение.

Первым делом Одион занялся постройкой детского дома в Иджегуне – бедном пригороде Лагоса.

Для этого Игало выделил около миллиона фунтов, а приют открылся в 2017-м году (как раз тогда, когда форвард перебрался в Китай).

Good job guys @ighalojude

Публикация от IGHALO ORPHANAGE HOME (@ighalo_orphanage_home)

"Моя жизнь в Иджегуне была непростой, потому я поклялся в случае своего успеха – обязательно вернуть долг обществу, которое создало меня как личность.

Мне было тяжело, хотя у меня были родители – что уж говорить о детях, которые растут одни", - говорит футболист.

Сейчас приют может разместить до 40 детей в отдельных комнатах для мальчиков и девочек.

За детьми присматривают до 18 лет, позволяя им заниматься спортом и получить элементарное образование.

И это далеко не первый сильный поступок нигерийца.

Задолго до переезда в Китай и открытия детского дома, Игало был известен на родине своей активной поддержкой малообеспеченных слоев населения.

Daddy @ighalojude

Публикация от IGHALO ORPHANAGE HOME (@ighalo_orphanage_home)

Футболист регулярно отправлял часть своей зарплаты не только родственникам, но и помогал местным школам, вдовам и просто семьям, живущим далеко за чертой бедности.

"Я хорошо знаю, что значит не иметь ничего, потому готов помогать всем, чем смогу", - делится своими мотивами игрок.

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В статье: Английская Премьер-лига Одион Игало Манчестер Юнайтед вТренде
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Комментарии (1)
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The Crow (Одесса)
04.02.2020 в 18:26
лошара...нет бы завести себе инстаграмную шкуру жену и тратить на нее все деньги.
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