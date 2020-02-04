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"Ненавижу всю эту систему коррупционную". Как Сергей Валяев получил штраф за превышение скорости и "наехал" на полицию

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(1 голосов)

Ехал 82 км/час при ограничении в 50

"Ненавижу всю эту систему коррупционную". Как Сергей Валяев получил штраф за превышение скорости и "наехал" на полицию
Новина українською

В неприятную историю попал экс-игрок сборной Украины и экс-тренер "Металлиста-1925" Сергей Валяев.

Сергей превысил скорость, за что был остановлен и оштрафован полицией. Впрочем, экс-футболист не согласился с таким решением, и выложил гневный пост в Фейсбуке.

"Я сказал этим доблестным бесстрашным борцам за справедливость, борцам с бабушками на базарах и алкашами, чтобы лучше вы не занимались ху@ей, а ловили тех, кто пи@@ит вагонами, а вы ломаете комедию. Показываю иллюзию правопорядка и закона, как он мне сказал.

Закона, б@@@, какого в этой стране закона. Вероятно, начальнику нужно достроить дом или министру. Твари. Ненавижу всю эту систему коррупционную. Ехал я 82 км/час по окружной, а норма 50+20 = 70 км/час. Карл, 12 км/час. Платить не хочу принципиально", – написал Валяев.

Впрочем, после реакции футбольной общественности Сергей пост удалил, однако рукописи, как и с скриншоты, как известно, не горят.

"Ненавижу всю эту систему коррупционную". Как Сергей Валяев получил штраф за превышение скорости и "наехал" на полицию - изображение 1"Ненавижу всю эту систему коррупционную". Как Сергей Валяев получил штраф за превышение скорости и "наехал" на полицию - изображение 2"Ненавижу всю эту систему коррупционную". Как Сергей Валяев получил штраф за превышение скорости и "наехал" на полицию - изображение 3
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В статье: Сергей Валяев
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Комментарии (7)
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Cannabis Sativa (Луцк)
05.02.2020 в 00:38
Во дает! Признает, что был не прав, но обижается, что это ему с рук не сошло. А ведь из Валяева хороший мент получился бы! Такое же быдло, как и абсолютное большинство "блюстителей порядка"
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oda1979 (Запорожье)
05.02.2020 в 00:45
Кстати да. Ментовская логика:)
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oda1979 (Запорожье)
05.02.2020 в 00:34
Валяев типичное быдло. Нарушил, плати штраф. Демагог хренов.
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+1
0
Cerega15 (Kherson)
05.02.2020 в 00:22
Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? […] Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» — Я смеюсь. […] Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев! Это никому не удаётся, доктор, и тем более — людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!
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Cannabis Sativa (Луцк)
05.02.2020 в 00:42
Респектую за отличное знание творчества Булкагова! И пост в тему!
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Пришта Литин (Киев)
05.02.2020 в 00:11
Респект полисменам! Хоть одного уху евшего бывшего футболера нагнут на штраф. Из-за этих блд лихачей в Украине гибнут тысячи невинных людей.
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Cannabis Sativa (Луцк)
05.02.2020 в 00:44
"Менты нам не кенты" (с) Но в данном случае совершенно согласен! В любой другой ситуации, возможно, стал бы на сторону Валеева
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