"Ненавижу всю эту систему коррупционную". Как Сергей Валяев получил штраф за превышение скорости и "наехал" на полицию

В неприятную историю попал экс-игрок сборной Украины и экс-тренер "Металлиста-1925" Сергей Валяев.

Сергей превысил скорость, за что был остановлен и оштрафован полицией. Впрочем, экс-футболист не согласился с таким решением, и выложил гневный пост в Фейсбуке.

"Я сказал этим доблестным бесстрашным борцам за справедливость, борцам с бабушками на базарах и алкашами, чтобы лучше вы не занимались ху@ей, а ловили тех, кто пи@@ит вагонами, а вы ломаете комедию. Показываю иллюзию правопорядка и закона, как он мне сказал.

Закона, б@@@, какого в этой стране закона. Вероятно, начальнику нужно достроить дом или министру. Твари. Ненавижу всю эту систему коррупционную. Ехал я 82 км/час по окружной, а норма 50+20 = 70 км/час. Карл, 12 км/час. Платить не хочу принципиально", – написал Валяев.

Впрочем, после реакции футбольной общественности Сергей пост удалил, однако рукописи, как и с скриншоты, как известно, не горят.