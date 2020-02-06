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Гелендваген с бантиком. Роналду похвастался подарком на день рождения. ВИДЕО

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Красиво.

Гелендваген с бантиком. Роналду похвастался подарком на день рождения. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Вчера Криштиану Роналду праздновал свое 35-летие.

Цифра внушительная, человек уважаемый – подарки должны быть соответствующими.

Например – новенький "Гелендваген" с красивым подарочным бантиком.

Именинник явно был польщен и тепло поблагодарил каждого из своих друзей, которые спели ему «с Днем Рожденья тебя» на португальском.

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Символический тортик – это уже так, мелочи.

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В статье: Криштиану Роналду Серия А вТренде Ювентус
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