  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Роскошная жизнь: как живет самый богатый футболист в мире

Новости
(1 голосов)

Свежий видос от Фолстена

Роскошная жизнь: как живет самый богатый футболист в мире
Новина українською

Всем привет, друзья! На этот раз на канале Фолстен вы увидите необычный ролик о богатой жизни. В нем автор расскажет о том, как живет тот, кто обогнал по заработку Криштиану Роналду, Неймара и самого Лео Месси.

В этом видосе вы узнаете о его девушке, авто, бизнесе, друзьях, хобби, доходах, а также о его жилье. Заинтриговал? Приятного просмотра!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Матье Фламини Фолстен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...