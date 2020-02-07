Роскошная жизнь: как живет самый богатый футболист в мире

Всем привет, друзья! На этот раз на канале Фолстен вы увидите необычный ролик о богатой жизни. В нем автор расскажет о том, как живет тот, кто обогнал по заработку Криштиану Роналду, Неймара и самого Лео Месси.

В этом видосе вы узнаете о его девушке, авто, бизнесе, друзьях, хобби, доходах, а также о его жилье. Заинтриговал? Приятного просмотра!