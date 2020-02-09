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Новая звезда Тоттенхэма: променял Аякс на ПСВ, встречается с моделью и празднует голы особым жестом

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Все, что нужно знать о новичке "шпор".

Новая звезда Тоттенхэма: променял Аякс на ПСВ, встречается с моделью и празднует голы особым жестом
Егор Бобко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стивен Бергвейн шикарно начал свою карьеру в Англии, забив важнейший гол в ворота действующего чемпиона.

"Тоттенхэм" потратил на голландского вингера 30 миллионов евро и в клубе рассчитывают, что футболист сразу же начнет окупать вложенные средства.

А поклонники столичной команды заинтересованы еще и в том, что за человек пополнил ряды их любимого клуба.

Публикация от Steven Bergwijn (@stevenbergwijn)

ПРОМЕНЯЛ АЯКС НА ПСВ

Трансфер в "Тоттенхэм" - не первый громкий переход в карьере Стивена.

Еще в 13 лет футболист поссорился с тренером юношеской команды "Аякса" и отказался играть в составе одного из китов голландского футбола.

Здесь на горизонте появился второй гранд – ПСВ.

Happy bday to me 2.0

Публикация от Steven Bergwijn (@stevenbergwijn)

Ездить на утренние тренировки в Эйндховен было куда менее удобного, но отец игрока Юрген готов был на все ради карьеры сына.

Каждый день он тратил два часа на дорогу до тренировочной базы, чтобы поспать в машине на парковке пока сын занимался любимым делом.

Благо, старания отца не прошли даром – Бергвейн-младший быстро стал одним из главных проспектов клуба, стремительно продвигаясь по командам разных возрастов.

It's good to be back #PSV

Публикация от Steven Bergwijn (@stevenbergwijn)

ЛЮБИТ НЕМЕЦКИЙ АВТОПРОМ

Статус молодой звезды Стивен получил в очень раннем возрасте – а вместе с ним и хороший контракт.

Конечно же, тинейджер сразу нашел применение деньгам.

Помимо помощи родителям, которые многое сделали для его становления, футболист начал тратить зарплату на шикарные автомобили.

Публикация от Steven Bergwijn (@stevenbergwijn)

Причем Бергвейн удивительно стабилен в своих предпочтениях.

После Mercedes AMG GLE 63 за 140 тысяч евро, он приобрел еще и классический G-Wagen еще за приблизительно 100 тысяч евровалюты.

Вполне привычное хобби для футболистов – главное, чтобы игре не мешало.

Публикация от Steven Bergwijn (@stevenbergwijn)

А на парковке возле стадиона "шпор" пасутся и не такие "лошадки".

ВСТРЕЧАЕТСЯ С МОДЕЛЬЮ

Еще один обязательный атрибут звезды футбола, помимо дорогих авто – девушка-модель.

Но история Бервейна все же несколько отличается от стандартных амурных историй игроков.

Стивен и Хлоя начали встречаться еще в 2015-м году, когда футболист еще не был широко известен даже у себя на родине.

И, в отличие от большинства подобных случаев, отношения пары прошли проверку временем.

Буквально несколько недель назад, в канун Рождества, молодые люди объявили, что ждут ребенка.

Само собой, многие таблоиды Англии очень рады такому очаровательному пополнению в рядах вторых половинок местных звезд.

ПРАЗДНУЕТ ГОЛЫ ОСОБЫМ ЖЕСТОМ

Самым эффектным кадром с презентации голландца было его фото с фирменным жестом.

Ровно таким же способом футболист отпраздновал свой гол в ворота "Ман Сити".

A night to remember #coys

Публикация от Steven Bergwijn (@stevenbergwijn)

Неудивительно, что многих заинтриговал этот момент.

На самом деле, как признается сам игрок, у этого жеста нет какой-то интересной и сложной истории.

Это празднование было придумано во время игры с друзьями в FIFA.

Стивен просто однажды сделал так после победы и всем понравилось – с тех пор он начал отмечать так голы и на реальном футбольном поле.

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В статье: Аякс (Амстердам) Английская Премьер-лига ПСВ (Эйндховен) вТренде Стивен Бергвейн Тоттенхэм
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