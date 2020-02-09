Новая звезда Тоттенхэма: променял Аякс на ПСВ, встречается с моделью и празднует голы особым жестом
Все, что нужно знать о новичке "шпор".
Стивен Бергвейн шикарно начал свою карьеру в Англии, забив важнейший гол в ворота действующего чемпиона.
"Тоттенхэм" потратил на голландского вингера 30 миллионов евро и в клубе рассчитывают, что футболист сразу же начнет окупать вложенные средства.
А поклонники столичной команды заинтересованы еще и в том, что за человек пополнил ряды их любимого клуба.
ПРОМЕНЯЛ АЯКС НА ПСВ
Трансфер в "Тоттенхэм" - не первый громкий переход в карьере Стивена.
Еще в 13 лет футболист поссорился с тренером юношеской команды "Аякса" и отказался играть в составе одного из китов голландского футбола.
Здесь на горизонте появился второй гранд – ПСВ.
Ездить на утренние тренировки в Эйндховен было куда менее удобного, но отец игрока Юрген готов был на все ради карьеры сына.
Каждый день он тратил два часа на дорогу до тренировочной базы, чтобы поспать в машине на парковке пока сын занимался любимым делом.
Благо, старания отца не прошли даром – Бергвейн-младший быстро стал одним из главных проспектов клуба, стремительно продвигаясь по командам разных возрастов.
ЛЮБИТ НЕМЕЦКИЙ АВТОПРОМ
Статус молодой звезды Стивен получил в очень раннем возрасте – а вместе с ним и хороший контракт.
Конечно же, тинейджер сразу нашел применение деньгам.
Помимо помощи родителям, которые многое сделали для его становления, футболист начал тратить зарплату на шикарные автомобили.
Причем Бергвейн удивительно стабилен в своих предпочтениях.
После Mercedes AMG GLE 63 за 140 тысяч евро, он приобрел еще и классический G-Wagen еще за приблизительно 100 тысяч евровалюты.
Вполне привычное хобби для футболистов – главное, чтобы игре не мешало.
А на парковке возле стадиона "шпор" пасутся и не такие "лошадки".
ВСТРЕЧАЕТСЯ С МОДЕЛЬЮ
Еще один обязательный атрибут звезды футбола, помимо дорогих авто – девушка-модель.
Но история Бервейна все же несколько отличается от стандартных амурных историй игроков.
Стивен и Хлоя начали встречаться еще в 2015-м году, когда футболист еще не был широко известен даже у себя на родине.
И, в отличие от большинства подобных случаев, отношения пары прошли проверку временем.
Буквально несколько недель назад, в канун Рождества, молодые люди объявили, что ждут ребенка.
Само собой, многие таблоиды Англии очень рады такому очаровательному пополнению в рядах вторых половинок местных звезд.
ПРАЗДНУЕТ ГОЛЫ ОСОБЫМ ЖЕСТОМ
Самым эффектным кадром с презентации голландца было его фото с фирменным жестом.
Ровно таким же способом футболист отпраздновал свой гол в ворота "Ман Сити".
Неудивительно, что многих заинтриговал этот момент.
На самом деле, как признается сам игрок, у этого жеста нет какой-то интересной и сложной истории.
Это празднование было придумано во время игры с друзьями в FIFA.
Стивен просто однажды сделал так после победы и всем понравилось – с тех пор он начал отмечать так голы и на реальном футбольном поле.